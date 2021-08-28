Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20210828/besiktasin-sampiyonlar-ligi-fiksturu-belli-oldu-1048398952.html
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu
Beşiktaş'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi C grubunda Sporting CP, B. Dortmund ve Ajax ile oynayacağı maçların programı belli oldu. 28.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-28T00:46+0300
2021-08-28T00:46+0300
beşiktaş
uefa şampiyonlar ligi
fikstür
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/09/1044690372_0:437:2001:1562_1920x0_80_0_0_fe8c55cb2865dfeae036260ed60ad9db.jpg
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-22 sezonunda, C grubunda Portekiz'den Sporting CP, Almanya'dan B. Dortmund ve Hollanda'dan Ajax ile karşılaşacak. Siyah-beyazlıların UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı şöyle:15 Eylül | Beşiktaş-Dortmund28 Eylül | Ajax-Beşiktaş19 Ekim | Beşiktaş-Sporting3 Kasım | Sporting-Beşiktaş24 Kasım | Beşiktaş-Ajax7 Aralık | Dortmund-Beşiktaş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/09/1044690372_0:250:2001:1750_1920x0_80_0_0_408b7495bf932811825b641ea5626167.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
beşiktaş, uefa şampiyonlar ligi, fikstür

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu

00:46 28.08.2021
© Beşiktaş Beşiktaş - Beşiktaş logosu
Beşiktaş - Beşiktaş logosu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2021
© Beşiktaş
Abone ol
Beşiktaş'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi C grubunda Sporting CP, B. Dortmund ve Ajax ile oynayacağı maçların programı belli oldu.
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-22 sezonunda, C grubunda Portekiz'den Sporting CP, Almanya'dan B. Dortmund ve Hollanda'dan Ajax ile karşılaşacak.
Siyah-beyazlıların UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı şöyle:

15 Eylül | Beşiktaş-Dortmund
28 Eylül | Ajax-Beşiktaş
19 Ekim | Beşiktaş-Sporting
3 Kasım | Sporting-Beşiktaş
24 Kasım | Beşiktaş-Ajax
7 Aralık | Dortmund-Beşiktaş
200000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:47AB, Avrupa'ya ihracata ek vergi getiriyor: Türkiye'den 5 sektör etkilenecek
01:43Reuters'a konuşan Türk yetkililer, Türkiye'nin Kabil Havaalanı şartını açıkladı
01:37The Matrix'in dördüncü filminin resmi adı açıklandı
01:33Kabil'e giden gazeteci Ersoy: Çok şükür Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi bir yerde yaşıyoruz
01:17Oğlunu tüfekle öldüren baba saklandığı ormanda yakalandı
01:07Tom Cruise’un film çekiminde otomobili çalındı
01:06İzmir'de 'Ben de Varım' kampanyasında 21 milyon 816 bin lira toplandı
01:06Kennedy suikastının failine şartlı tahliye yolu açıldı
00:47Rusya Savunma Bakanı Şoygu’dan ülkeyi Rus karşıtı propagandaya karşı koruma çağrısı
00:46Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu
00:41ABD'nin Louisiana eyaletinde Ida Kasırgası nedeniyle 'acil durum' ilan edildi
00:32Irak’ta ABD askeri üssüne roketli saldırı
00:19AFAD'dan 'yardımlar seçilmiş kişilere dağıtılıyor' iddialarına açıklama
00:16Zaharova: İngiliz istihbaratı, yabancı ajan ilan edilen bazı Rus medya kuruluşlarıyla işbirliğinde
00:13‘Taliban, Kabil Havalimanı'nın bir kısmını kontrolü altına aldı’ iddiası
Dün2020'de sera gazı salınımı 800 bin yıldır kaydedilen en yüksek seviyeye çıktı
DünABD istihbaratı: Kovid-19'un biyolojik silah olarak geliştirildiğine inanmıyoruz
DünRusya'nın Kabil Büyükelçisi: 170 kişi daha Afganistan'dan ayrılmak için elçiliğimize başvurdu
DünSerçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivali başladı: ‘İstanbul'da anmanın gururunu yaşıyoruz'
DünTürkiye'nin paralimpik oyunlarında madalya sayısı 25'e yükseldi