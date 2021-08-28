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Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu
Beşiktaş'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi C grubunda Sporting CP, B. Dortmund ve Ajax ile oynayacağı maçların programı belli oldu. 28.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-28T00:46+0300
2021-08-28T00:46+0300
2021-08-28T00:46+0300
beşiktaş
uefa şampiyonlar ligi
fikstür
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Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-22 sezonunda, C grubunda Portekiz'den Sporting CP, Almanya'dan B. Dortmund ve Hollanda'dan Ajax ile karşılaşacak. Siyah-beyazlıların UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı şöyle:15 Eylül | Beşiktaş-Dortmund28 Eylül | Ajax-Beşiktaş19 Ekim | Beşiktaş-Sporting3 Kasım | Sporting-Beşiktaş24 Kasım | Beşiktaş-Ajax7 Aralık | Dortmund-Beşiktaş
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beşiktaş, uefa şampiyonlar ligi, fikstür
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu
Beşiktaş'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi C grubunda Sporting CP, B. Dortmund ve Ajax ile oynayacağı maçların programı belli oldu.
Beşiktaş,
UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-22 sezonunda, C grubunda Portekiz'den Sporting CP, Almanya'dan B. Dortmund ve Hollanda'dan Ajax ile karşılaşacak. Siyah-beyazlıların UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı şöyle: 15 Eylül | Beşiktaş-Dortmund 28 Eylül | Ajax-Beşiktaş 19 Ekim | Beşiktaş-Sporting 3 Kasım | Sporting-Beşiktaş 24 Kasım | Beşiktaş-Ajax 7 Aralık | Dortmund-Beşiktaş