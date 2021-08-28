https://tr.sputniknews.com/20210828/cavusoglu-iraktaki-pkk-mevcudiyetini-asla-kabul-etmeyiz-1048408354.html

Çavuşoğlu: Irak'taki PKK mevcudiyetini asla kabul etmeyiz

Çavuşoğlu: Irak'taki PKK mevcudiyetini asla kabul etmeyiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, PKK'nın Irak'taki varlığının asla kabul edilmeyeceğini ifade ederek örgütle mücadelesinde Irak devletine her türlü desteği... 28.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-28T15:36+0300

2021-08-28T15:36+0300

2021-08-28T15:37+0300

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irak

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mevlüt çavuşoğlu

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağdat İş Birliği ve Ortaklık Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Irak'ın istikrarının sağlanması için bu ülkeye desteği sürdüreceklerini belirterek iki ülke arasındaki ekonomik iş birliği ve ortaklığa vurgu yaptı.Irak ile yeni bir sınır kapısı açılmasının önemli olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Fişhabur'dan Bağdat'a otoyol ve demir yolunun yapılması, Bağdat ve Basra arasındaki kara yolu ve demir yollarının rehabilite edilmesi, Musul'da organize sanayi bölgesi kurulması, Basra Fav Limanı'nın geliştirilmesine katkı sağlanması, sulama ve su yönetimi alanında projelerin hayata geçmesinde katkı vermeye hazırız. Güvenlik olmadan ekonomik kalkınma da olmaz" şeklinde konuştu.Bölgenin ve Irak'ın geleceğinde terörizmin asla yeri olmayacağını vurgulayan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"DEAŞ, PKK, YPG ve FETÖ gibi terör örgütleriyle aynı anda mücadele eden bir ülke olarak terörün karanlık yüzünü gayet iyi biliyoruz. DEAŞ, PKK ve YPG gibi terör örgütleri bölgesel güvenliği de tehdit ediyor. PKK terör örgütünün Irak'taki mevcudiyetini asla kabul etmeyeceğimizi bir kez daha vurgulamak isterim. Tüm dost ve komşu ülkelerden bu terör örgütüyle mücadelemize destek vermesini bekliyoruz. Irak'ın istikrarına tehdit oluşturan ve egemenliğini ihlal eden bu terör örgütüyle mücadelesinde Irak devletine her türlü desteği vermeye hazırız."'Kendi sorunlarımızı en iyi kendimiz bilir, kendimiz çözeriz'Terör örgütleriyle başarılı mücadele için siyasi istikrarın sağlanması gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Siyasi istikrarın sağlanması için de anayasal sürecin tamamlanması büyük önem taşıyor. Kurumsallaşmanın sağlanması ve böylece devlette devamlılığın temin edilmesi de önemli bir ihtiyaç. Irak'taki siyasi kurumların güçlendirilmesine yönelik çabaları desteklemeye devam edeceğiz" dedi.Irak'ta 10 Ekim'de düzenlenecek seçimler için yüksek katılımla ve huzur içinde gerçekleşmesi temennisinde bulunan Çavuşoğlu, Irak ve Bağdat'ın İslam medeniyetinin en önemli merkezlerinden biri olduğunu söyledi.Çavuşoğlu, bölgenin ortak tarihinde birliğin bölgeyi ileri götürdüğüne, nifakın ise geriye götürdüğüne ilişkin örnekler olduğunu belirterek "Zaman aramızdaki farklılıkları bir kenara bırakıp ortak noktalarımıza odaklanma zamanı. Bu bölgenin insanı olarak kendi sorunlarımızı en iyi kendimiz bilir, kendimiz çözeriz" diye konuştu.Dış müdahalelerin bölge sorunlarına çözüm getirmeyeceğini söyleyen Çavuşoğlu, "Halkımız çözümü başkalarından değil bizden bekliyor. Bu toprakların büyük şairi Fuzuli dostların bir araya gelmesini dünyaların kavuşmasına benzetiyor. Biz de bu dostluk meclisinde gelecek kuşaklara güzel bir miras bırakmak üzere önemli adımlar atabiliriz. Bağdat İş Birliği ve Ortaklık Konferansı'nın bölgesel diyaloğumuza yeni bir soluk getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

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