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https://tr.sputniknews.com/20210828/ida-kasirgasi-kubanin-bati-kiyilarinda-etkisini-gostermeye-basladi-1048402385.html
Ida Kasırgası, Küba'nın batı kıyılarında etkisini göstermeye başladı
Ida Kasırgası, Küba'nın batı kıyılarında etkisini göstermeye başladı
Karayip ülkesi Küba'nın batı kıyılarında etkili olan Ida Kasırgası'nın saatte 130 kilometre hıza ulaşarak şiddetli fırtına ve yağmura neden olduğu bildirildi. 28.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-28T05:38+0300
2021-08-28T05:38+0300
dünya
küba
havana
miguel diaz-canel
ida kasırgası
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Bölge basınında çıkan habere göre, kategori 1 seviyesine yükselen kasırga, başta başkent Havana olmak üzere Artemisa ve Pinar del Rio eyaletlerinde etkisini göstermeye başladı.Yetkililer, şiddetli yağış ve rüzgar sebebiyle birçok bölgede enerji hizmetlerinin aksadığını belirterek, güney kıyı şeridinde taşkınların rapor edildiğini bildirdi.Risk oluşturan bölgelerde tahliye çalışmalarına başlayan ekipler, şimdiye kadar can kaybının yaşanmadığını ancak dikkatli olunması gerektiği bilgisini paylaştı.Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel de ciddi bir sınamayla karşı karşıya olduklarını vurgulayarak, halka disiplinli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.Ulusal Kasırga Merkezi, dün yaptığı açıklamada, Küba üzerinde etkili olması beklenen Ida Kasırgası'nın sel ve toprak kaymalarına yol açabileceğini kaydetmişti.
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küba, havana, miguel diaz-canel, ida kasırgası

Ida Kasırgası, Küba'nın batı kıyılarında etkisini göstermeye başladı

05:38 28.08.2021
© REUTERS / Alexandre MeneghiniIda Kasırgası
Ida Kasırgası - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2021
© REUTERS / Alexandre Meneghini
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Karayip ülkesi Küba'nın batı kıyılarında etkili olan Ida Kasırgası'nın saatte 130 kilometre hıza ulaşarak şiddetli fırtına ve yağmura neden olduğu bildirildi.
Bölge basınında çıkan habere göre, kategori 1 seviyesine yükselen kasırga, başta başkent Havana olmak üzere Artemisa ve Pinar del Rio eyaletlerinde etkisini göstermeye başladı.
Yetkililer, şiddetli yağış ve rüzgar sebebiyle birçok bölgede enerji hizmetlerinin aksadığını belirterek, güney kıyı şeridinde taşkınların rapor edildiğini bildirdi.
Risk oluşturan bölgelerde tahliye çalışmalarına başlayan ekipler, şimdiye kadar can kaybının yaşanmadığını ancak dikkatli olunması gerektiği bilgisini paylaştı.
Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel de ciddi bir sınamayla karşı karşıya olduklarını vurgulayarak, halka disiplinli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Ulusal Kasırga Merkezi, dün yaptığı açıklamada, Küba üzerinde etkili olması beklenen Ida Kasırgası'nın sel ve toprak kaymalarına yol açabileceğini kaydetmişti.
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