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Rus-Türk Ticaret Evi, Türkiye’deki üçüncü ofisini açtı
Rus-Türk Ticaret Evi, Türkiye’deki üçüncü ofisini açtı
ROST Rus-Türk Ticaret Evi, üçüncü resmi ofisini İzmir’de açtı. Söz konusu ofis, Türkiye’nin Ege bölgesinde temsilcilik olarak faaliyet gösterecek. 28.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-28T13:40+0300
2021-08-28T13:40+0300
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Rusya’nın Türkiye’deki Ticaret Mümessili Aydar Gaşigullin, ROST Rus-Türk Ticaret Evi’nin İzmir ofisinin açılışına ilişkin, “Yeni ofisin, bölgesel temsilcilik olarak çalışmalarına başlaması, projenin büyümesi için bir itici güç olacak ve Rusya ile Türkiye’nın ticari-ekonomik işbirliğinin daha da gelişmesini sağlayacak” açıklamasını yaptı.Gaşigullin Sputnik Haber Ajansı'na açıklamalarında, "(İzmir ofisi) karşılıklı ticaret hacminin büyümesine ve hükümetler arasındaki anlaşmalar çerçevesinde öncelikli sektörlerde ortak projelerin uygulanmasına da katkısını sunacak” dedi.İzmir ofisinin açılış törenine, Ticaret Mümessili Gaşigullin’in yanında Rusya İhracat Merkezi’nin Türkiye Temsilcisi Radik Gimatdinov, ROST Rus-Türk Ticaret Evi Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Kurtuluş ve iş çevrelerinin temsilcileri katıldı.Açılış töreni sırasında, Rusya ile çalışan Türk iş insanları, ithalatçılar ve dağıtımcılar ile görüşmeler yapıldı.Rus-Türk Ticaret Evi ROST, iki ülkenin şirketleri arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi adına 2018’de kuruldu. ROST, şirketlere hem Türkiye ve Rusya’da destek veriyor. Şirketlere ürün, üretici ve iş ortağı arayışlarında, ayrıca ürünlerini Rusya ya da Türkiye pazarlarına sunmalarında yardım sağlıyor.
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rusya, türkiye

Rus-Türk Ticaret Evi, Türkiye’deki üçüncü ofisini açtı

13:40 28.08.2021
© Fotoğraf : Rusya’nın Türkiye Ticaret MümessilliğiRus-Türk Ticaret Evi, Türkiye’deki üçüncü ofisini açtı
Rus-Türk Ticaret Evi, Türkiye’deki üçüncü ofisini açtı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2021
© Fotoğraf : Rusya’nın Türkiye Ticaret Mümessilliği
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ROST Rus-Türk Ticaret Evi, üçüncü resmi ofisini İzmir’de açtı. Söz konusu ofis, Türkiye’nin Ege bölgesinde temsilcilik olarak faaliyet gösterecek.
Rusya’nın Türkiye’deki Ticaret Mümessili Aydar Gaşigullin, ROST Rus-Türk Ticaret Evi’nin İzmir ofisinin açılışına ilişkin, “Yeni ofisin, bölgesel temsilcilik olarak çalışmalarına başlaması, projenin büyümesi için bir itici güç olacak ve Rusya ile Türkiye’nın ticari-ekonomik işbirliğinin daha da gelişmesini sağlayacak” açıklamasını yaptı.
Gaşigullin Sputnik Haber Ajansı'na açıklamalarında, "(İzmir ofisi) karşılıklı ticaret hacminin büyümesine ve hükümetler arasındaki anlaşmalar çerçevesinde öncelikli sektörlerde ortak projelerin uygulanmasına da katkısını sunacak” dedi.
İzmir ofisinin açılış törenine, Ticaret Mümessili Gaşigullin’in yanında Rusya İhracat Merkezi’nin Türkiye Temsilcisi Radik Gimatdinov, ROST Rus-Türk Ticaret Evi Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Kurtuluş ve iş çevrelerinin temsilcileri katıldı.
© Fotoğraf : Rusya’nın Türkiye Ticaret Mümessilliği
- Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2021
© Fotoğraf : Rusya’nın Türkiye Ticaret Mümessilliği
Açılış töreni sırasında, Rusya ile çalışan Türk iş insanları, ithalatçılar ve dağıtımcılar ile görüşmeler yapıldı.
Rus-Türk Ticaret Evi ROST, iki ülkenin şirketleri arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi adına 2018’de kuruldu. ROST, şirketlere hem Türkiye ve Rusya’da destek veriyor. Şirketlere ürün, üretici ve iş ortağı arayışlarında, ayrıca ürünlerini Rusya ya da Türkiye pazarlarına sunmalarında yardım sağlıyor.
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