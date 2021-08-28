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Rusya Donanması için ANPA-M adlı insansız su altı aracı geliştirildi
Rusya Donanması için ANPA-M adlı insansız su altı aracı geliştirildi
St. Petersburg Devlet Denizcilik Teknik Üniversitesi uzmanlarının Rusya Donanması'nın hizmetine sunulmak üzere grup halinde kullanılabilen ANPA-M adlı insansız... 28.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-28T02:44+0300
2021-08-28T02:44+0300
savunma
denizaltı
rusya donanması
insansız su altı aracı
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Sputnik'e konuşan St. Petersburg Devlet Denizcilik Teknik Üniversitesi Sözcüsü Aleksey Blinkov, donanma için geliştirdikleri ANPA-M'nin donanma komutanlığı tarafından beğenildiğini ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya sunulduğunu söyledi.İnsansız su altı aracının ana görevlerinin hidroloji çalışmaları, resif incelemeleri yapmak, buz kalınlığı, tuzluluk, sıcaklık, su basıncı ile silah kullanımı da dahil gerekli diğer parametreleri ölçmek olduğunu kaydeden Blinkov, modüllerin çoğaltılıp azaltılabileceğini, 2 saat olan kullanım süresini artırmak için bir pil bölmesi eklenebileceğini vurguladı.Rusya Donanması'nın özellikle bu yeniliklere ilgi gösterdiğini ve bunları Şoygu'ya rapor ettiğini anlatan Blinkov, ANPA-M'nin ağırlığının 10 kilogramın altında olduğunu, hızının 2.5 knot'a kadar çıkabildiğini ve 50 metre derine inebildiğini kaydetti.Blinkov, ANPA-M'nin deniz robotik platformlarında kurulu bir grup benzer sistemde çalışabildiğini ekledi.
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denizaltı, rusya donanması, insansız su altı aracı

Rusya Donanması için ANPA-M adlı insansız su altı aracı geliştirildi

02:44 28.08.2021
© Fotoğraf : Twitter/ Rusya Savunma BakanlığıRusya tatbikat / donanma
Rusya tatbikat / donanma - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2021
© Fotoğraf : Twitter/ Rusya Savunma Bakanlığı
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St. Petersburg Devlet Denizcilik Teknik Üniversitesi uzmanlarının Rusya Donanması'nın hizmetine sunulmak üzere grup halinde kullanılabilen ANPA-M adlı insansız su altı aracı geliştirdiği belirtildi.
Sputnik'e konuşan St. Petersburg Devlet Denizcilik Teknik Üniversitesi Sözcüsü Aleksey Blinkov, donanma için geliştirdikleri ANPA-M'nin donanma komutanlığı tarafından beğenildiğini ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya sunulduğunu söyledi.

İnsansız su altı aracının ana görevlerinin hidroloji çalışmaları, resif incelemeleri yapmak, buz kalınlığı, tuzluluk, sıcaklık, su basıncı ile silah kullanımı da dahil gerekli diğer parametreleri ölçmek olduğunu kaydeden Blinkov, modüllerin çoğaltılıp azaltılabileceğini, 2 saat olan kullanım süresini artırmak için bir pil bölmesi eklenebileceğini vurguladı.

Rusya Donanması'nın özellikle bu yeniliklere ilgi gösterdiğini ve bunları Şoygu'ya rapor ettiğini anlatan Blinkov, ANPA-M'nin ağırlığının 10 kilogramın altında olduğunu, hızının 2.5 knot'a kadar çıkabildiğini ve 50 metre derine inebildiğini kaydetti.

Blinkov, ANPA-M'nin deniz robotik platformlarında kurulu bir grup benzer sistemde çalışabildiğini ekledi.
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