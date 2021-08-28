https://tr.sputniknews.com/20210828/sharon-stone-paylasti-bir-mucizeye-ihtiyacimiz-var-1048400586.html

Sharon Stone paylaştı: Bir mucizeye ihtiyacımız var

Sharon Stone paylaştı: Bir mucizeye ihtiyacımız var

Ünlü aktör Sharon Stone, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hastanede yoğun bakımda olan yeğeni ve aynı zamanda vaftiz oğlu olan River'in fotoğrafını yayınladı... 28.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-28T02:19+0300

2021-08-28T02:19+0300

2021-08-28T02:19+0300

yaşam

yoğun bakım

sharon stone

çoklu organ yetmezliği

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1992 yapımı 'Basic Instinct' (Temel İçgüdü) filmiyle yıldızı parlayan Sharon Stone, zor günlerden geçiyor. 63 yaşındaki oyuncunun yeğeni ve aynı zamanda vaftiz oğlu River Stone, çoklu organ yetmezliğiyle mücadele ediyor.Dünyaca ünlü ABD'li aktör, Instagram hesabından minik River'ın yoğun bakım ünitesinde makinelere bağlı halde tedavi gördüğü bir fotoğrafını paylaştı.'Lütfen onun için dua edin'Stone, "Yeğenim ve vaftiz oğlum River, beşiğinde çoklu organ yetmezliğiyle bulundu. Lütfen onun için dua edin. Bir mucizeye ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.Oyuncunun yürek burkan gönderisine; Ruby Rose, Sharon Osbourneve ve Kate Hudson gibi ünlerin yanı sıra takipçilerinden de çok sayıda destek mesajı geldi.River Stone, dünyaca ünlü oyuncu Sharon Stone'un erkek kardeşi Patrick'in oğlu. Minik bebeğin organ yetmezliğinin neden kaynaklandığı henüz bilinmiyor.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

yoğun bakım, sharon stone , çoklu organ yetmezliği