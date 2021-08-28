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https://tr.sputniknews.com/20210828/soylu-sel-bolgelesinde-bati-ulkelerinde-goruyoruz-halen-patinaj-yapiyorlar-1048411969.html
Soylu sel bölgesinde: Batı ülkelerinde görüyoruz, halen patinaj yapıyorlar
Soylu sel bölgesinde: Batı ülkelerinde görüyoruz, halen patinaj yapıyorlar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinde büyük bir imtihanla karşı karşıya kaldıklarını, bu sınavı mahcup olmadan verdiklerini, aynı dönemde sel yaşayan... 28.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-28T20:23+0300
2021-08-28T20:23+0300
türkiye
süleyman soylu
sel
bartın
sel felaketi
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Bartın'da sel bölgelerinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, afetten en çok etkilenen Zafer köyünde sohbet ettiği vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti, yardım ekiplerine kolaylık diledi.Burada vatandaşlara seslenen Soylu, bölgedeki hasarın giderilmesi konusunda çok daha iyisini yapmadan çalışmaları durdurmayacaklarını ve kimsenin endişesinin olmaması gerektiğini söyledi.Karşı karşıya kalınan afetlerde yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade eden Soylu, şunları kaydetti:"Şimdi de burada aynısını yapacağız. Milletin işbirliğini, elbirliğini ortaya koyduk. Devletin gücünü ortaya koyduk. Yaklaşık sadece Kastamonu'da bin 345 kişi çatılardan helikopterle kurtuldu. 1500 kişiyi botlarla dalgıçlarımız, polis, jandarma, İHH, AKUT... Onlarla oradan kurtarabilme fırsatına sahip olduk. İşin maddi boyutunda elimizden geleni yapıyoruz da zaten. Bozkurt, Kastamonu ve Sinop'ta ev hasarlarının yüzde 95’ini, araç hasarlarının büyük bir bölümünü ödeyiverdik. Ticari müesseselerle bir araya geldik. Onlarla halleştik. Hem Sinop'ta bizatihi kendim, vali arkadaşlarım hep beraber oturduk. İki tam gün sürdü. Burada da aynısını yapacağız."Ticari müesseseleri ayağa kaldıracaklarını, evleri eskisinden daha iyi şekilde yapıp sahiplerine teslim edeceklerini aktaran Soylu, "Hasarların da önemli ve büyük bir bölümünü karşılayacağız. Van, Elazığ'da bu yapıldı. Rize, Giresun, Arhavi'de de yapıldı. Burada da yapılacak. Devlet bugün için lazım. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar selamları ve geçmiş olsun dilekleri var. Emrinize amadeyiz" ifadelerini kullandı.'Daha iyisini yapıp teslim edeceğiz'Batı ülkelerinde yaşanan sel felaketleriyle Türkiye’dekini kıyaslayan Soylu, şöyle devam etti:"Batı ülkelerinde görüyoruz. Arhavi'de, Rize'de sel olduğu zaman batıda birkaç ülkede de sel oldu. Halen patinaj yapıyorlar. Biz ise oralardaki işlerimizi tamamladık, yapısal hasarlarımız var. Köprülerimiz var. Köy yollarımızda bozukluklar var. Köy içi yollarda parkelerde bozukluklar var. Su hasarları var. Elektrikte bir takım geçici tedbirler sağlandı ama yapısal hasarlar var. Bunların hepsini de tamamlıyoruz, bitiriyoruz daha iyisini yapıp teslim edeceğiz. Bizim işimiz, görevimiz bu. Görevimizi yerine getireceğiz."Sel bölgelerinde görev alan bütün kurum ve yardım kuruluşlarının kol kola olduğunun altını çizen Bakan Soylu, "Büyük bir imtihan ve sınavla karşı karşıyaydık. Allah bizi birbirimize bu sınavda mahcup etmedi. Devleti millete, milletimizi birbirine mahcup etmedi. İnşallah böyle bir afetle tekrar karşı karşıya kalmayız." diye konuştu.'Büyük devlet olduğumuzu göstermiş olduk'Bölgeye rekor ölçüde yağış düştüğünü, buna rağmen Bartın merkezinde sel ve taşkınla karşılaşılmadığını aktaran Soylu, bugüne kadar alınan tedbirleri artırarak devam ettireceklerini, alt yapı hasarlarının giderilmesine ilişkin de çok kısa süre içinde ihalelerin yapılacağını dile getirdi.Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Kayıplarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Hocalarımızla bugün Bozkurt'ta bir mevlit yaptık. Hocalarımız orada (yaşamını yitirenlerin) hükmen şehit olduklarını söyledi. İnşallah Cenab-ı Allah cennetiyle, cemaliyle müşerref eyler, duamız odur. Bir kez daha zor zamanda büyük bir millet ve büyük devlet olduğumuzu göstermiş olduk. Onlarca köye helikopterlerle jeneratör indirdik. Yüzlerce köye gıdalarını, ekmeklerini ve sularını getirdik. Hiçbir şeyden erinmedik. Bazen ben kaçak yaptım. Köyün çocuklarını helikopterlerle gezdiriverdim."Soylu, Ulus ilçesi Akörensöküler köyünde sele kapılarak hayatını kaybeden 85 yaşındaki Arife Ünal'ın ailesine de taziye ziyaretinde bulundu.Kumluca beldesindeki incelemeleri sırasında rast geldiği Libya'da görev yapan Piyade Komando Uzman Çavuş Muharrem Dursun ile Ümran Esen'in düğün törenine katılan Soylu'ya ziyaret ve incelemelerinde Vali Sinan Güner, Belediye Başkanı Cemal Akın, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı ve MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik de eşlik etti.
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süleyman soylu, sel, bartın, sel felaketi

Soylu sel bölgesinde: Batı ülkelerinde görüyoruz, halen patinaj yapıyorlar

20:23 28.08.2021
© DHASüleyman Soylu
Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2021
© DHA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinde büyük bir imtihanla karşı karşıya kaldıklarını, bu sınavı mahcup olmadan verdiklerini, aynı dönemde sel yaşayan bazı batı ülkelerinin ise halen 'patinaj yaptığını' belirtti.
Bartın'da sel bölgelerinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, afetten en çok etkilenen Zafer köyünde sohbet ettiği vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti, yardım ekiplerine kolaylık diledi.
Burada vatandaşlara seslenen Soylu, bölgedeki hasarın giderilmesi konusunda çok daha iyisini yapmadan çalışmaları durdurmayacaklarını ve kimsenin endişesinin olmaması gerektiğini söyledi.
Karşı karşıya kalınan afetlerde yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade eden Soylu, şunları kaydetti:
"Şimdi de burada aynısını yapacağız. Milletin işbirliğini, elbirliğini ortaya koyduk. Devletin gücünü ortaya koyduk. Yaklaşık sadece Kastamonu'da bin 345 kişi çatılardan helikopterle kurtuldu. 1500 kişiyi botlarla dalgıçlarımız, polis, jandarma, İHH, AKUT... Onlarla oradan kurtarabilme fırsatına sahip olduk. İşin maddi boyutunda elimizden geleni yapıyoruz da zaten. Bozkurt, Kastamonu ve Sinop'ta ev hasarlarının yüzde 95’ini, araç hasarlarının büyük bir bölümünü ödeyiverdik. Ticari müesseselerle bir araya geldik. Onlarla halleştik. Hem Sinop'ta bizatihi kendim, vali arkadaşlarım hep beraber oturduk. İki tam gün sürdü. Burada da aynısını yapacağız."
Ticari müesseseleri ayağa kaldıracaklarını, evleri eskisinden daha iyi şekilde yapıp sahiplerine teslim edeceklerini aktaran Soylu, "Hasarların da önemli ve büyük bir bölümünü karşılayacağız. Van, Elazığ'da bu yapıldı. Rize, Giresun, Arhavi'de de yapıldı. Burada da yapılacak. Devlet bugün için lazım. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar selamları ve geçmiş olsun dilekleri var. Emrinize amadeyiz" ifadelerini kullandı.

'Daha iyisini yapıp teslim edeceğiz'

Batı ülkelerinde yaşanan sel felaketleriyle Türkiye’dekini kıyaslayan Soylu, şöyle devam etti:
"Batı ülkelerinde görüyoruz. Arhavi'de, Rize'de sel olduğu zaman batıda birkaç ülkede de sel oldu. Halen patinaj yapıyorlar. Biz ise oralardaki işlerimizi tamamladık, yapısal hasarlarımız var. Köprülerimiz var. Köy yollarımızda bozukluklar var. Köy içi yollarda parkelerde bozukluklar var. Su hasarları var. Elektrikte bir takım geçici tedbirler sağlandı ama yapısal hasarlar var. Bunların hepsini de tamamlıyoruz, bitiriyoruz daha iyisini yapıp teslim edeceğiz. Bizim işimiz, görevimiz bu. Görevimizi yerine getireceğiz."
Sel bölgelerinde görev alan bütün kurum ve yardım kuruluşlarının kol kola olduğunun altını çizen Bakan Soylu, "Büyük bir imtihan ve sınavla karşı karşıyaydık. Allah bizi birbirimize bu sınavda mahcup etmedi. Devleti millete, milletimizi birbirine mahcup etmedi. İnşallah böyle bir afetle tekrar karşı karşıya kalmayız." diye konuştu.

'Büyük devlet olduğumuzu göstermiş olduk'

Bölgeye rekor ölçüde yağış düştüğünü, buna rağmen Bartın merkezinde sel ve taşkınla karşılaşılmadığını aktaran Soylu, bugüne kadar alınan tedbirleri artırarak devam ettireceklerini, alt yapı hasarlarının giderilmesine ilişkin de çok kısa süre içinde ihalelerin yapılacağını dile getirdi.
Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kayıplarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Hocalarımızla bugün Bozkurt'ta bir mevlit yaptık. Hocalarımız orada (yaşamını yitirenlerin) hükmen şehit olduklarını söyledi. İnşallah Cenab-ı Allah cennetiyle, cemaliyle müşerref eyler, duamız odur. Bir kez daha zor zamanda büyük bir millet ve büyük devlet olduğumuzu göstermiş olduk. Onlarca köye helikopterlerle jeneratör indirdik. Yüzlerce köye gıdalarını, ekmeklerini ve sularını getirdik. Hiçbir şeyden erinmedik. Bazen ben kaçak yaptım. Köyün çocuklarını helikopterlerle gezdiriverdim."
Soylu, Ulus ilçesi Akörensöküler köyünde sele kapılarak hayatını kaybeden 85 yaşındaki Arife Ünal'ın ailesine de taziye ziyaretinde bulundu.
Kumluca beldesindeki incelemeleri sırasında rast geldiği Libya'da görev yapan Piyade Komando Uzman Çavuş Muharrem Dursun ile Ümran Esen'in düğün törenine katılan Soylu'ya ziyaret ve incelemelerinde Vali Sinan Güner, Belediye Başkanı Cemal Akın, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı ve MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik de eşlik etti.
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