Durağa giren otomobil, tramvaya çarptı

Burada tramvaya çarpan otomobilin sürücü ağır yaralandı. Sürücü Uğur, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.