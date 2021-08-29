Durağa giren otomobil, tramvaya çarptı

Eskişehir’de meydana gelen olayda, Gökhan Uğur, kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, tramvay durağına girdi.Burada tramvaya çarpan otomobilin sürücü ağır yaralandı. Sürücü Uğur, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Eskişehir’de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, durağa dalarak tramvaya çarptı. Durakta yolcu bulunmazken, ağır yaralanan otomobil sürücüsü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Eskişehir’de meydana gelen olayda, Gökhan Uğur, kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, tramvay durağına girdi.
Burada tramvaya çarpan otomobilin sürücü ağır yaralandı. Sürücü Uğur, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.