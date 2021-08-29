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https://tr.sputniknews.com/20210829/duraga-giren-otomobil-tramvaya-carpti-1048424885.html
Durağa giren otomobil, tramvaya çarptı
Durağa giren otomobil, tramvaya çarptı
Eskişehir’de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, durağa dalarak tramvaya çarptı. Durakta yolcu bulunmazken, ağır yaralanan otomobil sürücüsü ise... 29.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-29T15:28+0300
2021-08-29T15:28+0300
türkiye
eskişehir
trafik kazası
otomobil
tramvay
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Eskişehir’de meydana gelen olayda, Gökhan Uğur, kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, tramvay durağına girdi.Burada tramvaya çarpan otomobilin sürücü ağır yaralandı. Sürücü Uğur, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
türkiye
eskişehir
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eskişehir, trafik kazası, otomobil, tramvay

Durağa giren otomobil, tramvaya çarptı

15:28 29.08.2021
© DHADurağa giren otomobil, tramvaya çarptı
Durağa giren otomobil, tramvaya çarptı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2021
© DHA
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Eskişehir’de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, durağa dalarak tramvaya çarptı. Durakta yolcu bulunmazken, ağır yaralanan otomobil sürücüsü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Eskişehir’de meydana gelen olayda, Gökhan Uğur, kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, tramvay durağına girdi.
Burada tramvaya çarpan otomobilin sürücü ağır yaralandı. Sürücü Uğur, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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