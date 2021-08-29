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Erdoğan: Afganistan'a her türlü desteği vermeye hazırız, yeter ki aynı yaklaşımı görelim
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https://tr.sputniknews.com/20210829/erdogan-afganistana-her-turlu-destegi-vermeye-haziriz-yeter-ki-ayni-yaklasimi-gorelim--1048421375.html
Erdoğan: Afganistan'a her türlü desteği vermeye hazırız, yeter ki aynı yaklaşımı görelim
Erdoğan: Afganistan'a her türlü desteği vermeye hazırız, yeter ki aynı yaklaşımı görelim
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Afganistan'a her türlü desteği vermeye hazırız, yeter ki aynı yaklaşımı görelim" dedi. 29.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-29T13:05+0300
2021-08-29T13:09+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:* Afganistan süratle toparlanmalı. Biz her türlü desteği vermeye hazırız. Yeter ki Afganistan tarafından da o yaklaşımı görelim.* (Kabil'deki Türk Büyükelçiliği) Tüm ihtimallere karşı gerekli alternatif planlarımızı hazır tutuyoruz. Personelimizin güvenliği önceliğimizdir. * Tek taraflı suçlamalar yerine gerçekçi yaklaşımlar hakim olmalı. Bu yönde ilerlemeye hazır bir Ermenistan'la kademeli normalleşme için çalışabiliriz.* (Merkez Bankası) Rezerv miktarımız Allah nasip ederse yıl sonu itibarıyla 115 milyar doları yakalayacak. Fazlası olacak, azı olmayacak.* (Seçim barajı) Şu anda belirgin hale gelen 7. MHP de 7'ye olumlu bakıyor. Bunun altında bir şey olur mu olmaz mı, henüz önümüze gelmiş değil.
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MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan

Erdoğan: Afganistan'a her türlü desteği vermeye hazırız, yeter ki aynı yaklaşımı görelim

13:05 29.08.2021 (güncellendi: 13:09 29.08.2021)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Afganistan'a her türlü desteği vermeye hazırız, yeter ki aynı yaklaşımı görelim" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
* Afganistan süratle toparlanmalı. Biz her türlü desteği vermeye hazırız. Yeter ki Afganistan tarafından da o yaklaşımı görelim.
* (Kabil'deki Türk Büyükelçiliği) Tüm ihtimallere karşı gerekli alternatif planlarımızı hazır tutuyoruz. Personelimizin güvenliği önceliğimizdir.
* Tek taraflı suçlamalar yerine gerçekçi yaklaşımlar hakim olmalı. Bu yönde ilerlemeye hazır bir Ermenistan'la kademeli normalleşme için çalışabiliriz.
* (Merkez Bankası) Rezerv miktarımız Allah nasip ederse yıl sonu itibarıyla 115 milyar doları yakalayacak. Fazlası olacak, azı olmayacak.
* (Seçim barajı) Şu anda belirgin hale gelen 7. MHP de 7'ye olumlu bakıyor. Bunun altında bir şey olur mu olmaz mı, henüz önümüze gelmiş değil.
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