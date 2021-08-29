https://tr.sputniknews.com/20210829/gelinin-testi-pozitif-cikti-damat-ile-22-davetli-karantinada-1048429507.html

Gelinin testi pozitif çıktı: Damat ile 22 davetli karantinada

Gelinin testi pozitif çıktı: Damat ile 22 davetli karantinada

Denizli'nin Çameli ilçesinde, Halise Nurselin S. ve Muhammet S.'nin düğün merasimi sonrası gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Damat ve gelinle yakın... 29.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-29T20:14+0300

2021-08-29T20:14+0300

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koronavirüs

türkiye

denizli

düğün

damat

gelin

karantina

koronavirüs

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Denizli’nin Çameli ilçesinde yaşayan Halise Nurselin ve Muhammet S., geçtiğimiz 22 Ağustos'ta Kolak Mahallesi'nde bulunan bir okulun bahçesinde yapılan düğünle evlendi.Nurselin S. dünya evine girdikten bir gün sonra boğaz ağrısı ve öksürük şikayetiyle Çameli Devlet Hastanesi'ne gitti. Geline burada yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.Bunun üzerine filyasyon ekipleri, mahallede çalışma başlattı. Damat Muhammet S. ve düğüne katılan 22 kişi karantinaya alındı. Çameli Kaymakamlığı tarafından düğüne katılan ve temaslı olan kişilerin, filyasyon ekiplerine başvurulması istendi.

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türkiye, denizli, düğün, damat, gelin, karantina, koronavirüs