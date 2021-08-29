https://tr.sputniknews.com/20210829/joe-biden-afganistanda-olen-abd-askerlerinin-cenazelerini-karsiladi-1048431385.html

Joe Biden, Afganistan'da ölen ABD askerlerinin cenazelerini karşıladı

Joe Biden, Afganistan'da ölen ABD askerlerinin cenazelerini karşıladı

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan Kabil'de gerçekleşen IŞİD saldırısında hayatını kaybeden 13 Amerikan askerinin cenazelerini karşıladı. 29.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-29T22:40+0300

2021-08-29T22:40+0300

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Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarında 26 Ağustos Perşembe günü terör örgütü IŞİD'in Horasan kolu tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırılar sonucu 13'ü ABD askeri olmak üzere 170 kişi hayatını kaybetmişti.ABD Başkanı Joe Biden, saldırılarda hayatını kaybeden 13 ABD askerinin cenazelerini karşılamak üzere Delaware eyaletinde yer alan Dover Hava Üssü’ne geldi.Biden, beraberinde First Lady Jill Biden, Savunma Bakanı Lloyd Austin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ABD askerlerinin cenazelerini karşıladı.Askerlerin ABD bayrağına sarılı tabutlarının uçaktan çıkarılması sırasında Biden, eşi Jill Biden ve ABD’li üst düzey yetkililer saygı duruşunda bulundu. Törene hayatını kaybeden ABD askerlerinin aileleri de katılırken, Biden, üsteki karşılama sonrası askerlerin aileleriyle görüşmeler gerçekleştirdi.ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan yaptığı açıklamada, Taliban'ın ABD vatandaşlarına ve bazı Afganlara 31 Ağustos'tan sonra güvenli geçiş izni vereceğini belirtti. ABD'nin, bölgede askeri varlığı olmadan da Afganistan'daki terör tehdidine engel olabileceğini kaydeden Sullivan, IŞİD'e yönelik daha fazla operasyon yapılabileceğini ifade etti. ABD’nin Afganistan'daki büyükelçiliğini kapatacağını belirten Sullivan, 1 Eylül’den itibaren ülkede elçilik varlıkları bulunmayacağını açıkladı.

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