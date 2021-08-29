https://tr.sputniknews.com/20210829/meteoroloji-uyardikuvvetli-yagis-geliyor-1048417537.html

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Çanakkale ve Bursa'nın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi ile Bilecik çevrelerinde yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak... 29.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-29T09:46+0300

2021-08-29T09:46+0300

2021-08-29T09:47+0300

türkiye

sağanak yağış

meteoroloji

uyarı

yağış

sağanak yağış uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, bugün ülkenin kuzey kesimleri parçalı bulutlu olacak.Çanakkale ve Bursa'nın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi ile Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.Rüzgarın, batı ve güneybatı, kuzey kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Meteoroloji tarafından yayımlanan haftalık hava durumu raporunda, "(29 Ağustos -04 Eylül 2021)Hava sıcaklıklarının ülkemizin kuzey, iç ve doğusunda mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor" ifadeleri yer aldı.

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