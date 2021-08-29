RTÜK'ten Halk TV'ye inceleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, gazeteci İsmail Saymaz'ın Halk TV'de bir programda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Çorum gezisinde “Nasılsınız, iyi misiniz” sorusuna “Sakın çocuğuma dokunma. Haydi yürü, yürü” yanıtını veren kadına tepki göstererek “Sayın Kılıçdaroğlu’na git buradan deyip çocuğuma dokunma diyor. Asıl senin o çocuğa dokunmaman lazım, bu devlet devlet olsa o çocuğu senden alması lazım” ifadelerini kullanması üzerine, ifadelerinin 'nezaket ve vicdan sınırlarını' zorladığını öne sürerek, program hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.RTÜK Başkanı Şahin, “Bir anne hakkında TV’de çocuğunun elinden alınmasına varacak kadar nezaket ve vicdan sınırlarını zorlayan ifadeler kullanıldı, hakaret edildi. Bir anneye, bir kadına yönelik hakaret ve sözlü psikolojik şiddet içerikli yayın nedeniyle program hakkında inceleme başlatılmıştır” dedi.
RTÜK, gazeteci İsmail Saymaz'ın Halktv ekranlarında söylediği “Sayın Kılıçdaroğlu’na git buradan deyip çocuğuma dokunma diyor. Asıl senin o çocuğa dokunmaman lazım, bu devlet devlet olsa o çocuğu senden alması lazım” ifadesine inceleme başlattı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, gazeteci İsmail Saymaz'ın Halk TV'de bir programda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Çorum gezisinde “Nasılsınız, iyi misiniz” sorusuna “Sakın çocuğuma dokunma. Haydi yürü, yürü” yanıtını veren kadına tepki göstererek “Sayın Kılıçdaroğlu’na git buradan deyip çocuğuma dokunma diyor. Asıl senin o çocuğa dokunmaman lazım, bu devlet devlet olsa o çocuğu senden alması lazım” ifadelerini kullanması üzerine, ifadelerinin 'nezaket ve vicdan sınırlarını' zorladığını öne sürerek, program hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.
Bir anne hakkında TV’de çocuğunun elinden alınmasına varacak kadar nezaket ve vicdan sınırlarını zorlayan ifadeler kullanıldı, hakaret edildi. Bir anneye, bir kadına yönelik hakaret ve sözlü psikolojik şiddet içerikli yayın nedeniyle program hakkında inceleme başlatılmıştır. pic.twitter.com/IUvReY2GKt
RTÜK Başkanı Şahin, “Bir anne hakkında TV’de çocuğunun elinden alınmasına varacak kadar nezaket ve vicdan sınırlarını zorlayan ifadeler kullanıldı, hakaret edildi. Bir anneye, bir kadına yönelik hakaret ve sözlü psikolojik şiddet içerikli yayın nedeniyle program hakkında inceleme başlatılmıştır” dedi.