Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210829/rtukten-halk-tvye-inceleme-ismail-saymazin-sozleri-hakaret-sayildi-1048430820.html
RTÜK'ten Halk TV'ye inceleme
RTÜK'ten Halk TV'ye inceleme
RTÜK, gazeteci İsmail Saymaz'ın Halktv ekranlarında söylediği “Sayın Kılıçdaroğlu’na git buradan deyip çocuğuma dokunma diyor. Asıl senin o çocuğa dokunmaman... 29.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-29T21:38+0300
2021-08-29T21:54+0300
türkiye
chp
kemal kılıçdaroğlu
rtük
ismail saymaz
halk tv
soruşturma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103881/39/1038813994_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_869a35598a1ca7808d3cff633d73d2ba.jpg
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, gazeteci İsmail Saymaz'ın Halk TV'de bir programda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Çorum gezisinde “Nasılsınız, iyi misiniz” sorusuna “Sakın çocuğuma dokunma. Haydi yürü, yürü” yanıtını veren kadına tepki göstererek “Sayın Kılıçdaroğlu’na git buradan deyip çocuğuma dokunma diyor. Asıl senin o çocuğa dokunmaman lazım, bu devlet devlet olsa o çocuğu senden alması lazım” ifadelerini kullanması üzerine, ifadelerinin 'nezaket ve vicdan sınırlarını' zorladığını öne sürerek, program hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.RTÜK Başkanı Şahin, “Bir anne hakkında TV’de çocuğunun elinden alınmasına varacak kadar nezaket ve vicdan sınırlarını zorlayan ifadeler kullanıldı, hakaret edildi. Bir anneye, bir kadına yönelik hakaret ve sözlü psikolojik şiddet içerikli yayın nedeniyle program hakkında inceleme başlatılmıştır” dedi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103881/39/1038813994_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_5d89dca60baabd42b1d4375c0b8259bb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
chp, kemal kılıçdaroğlu, rtük, ismail saymaz, halk tv, soruşturma

RTÜK'ten Halk TV'ye inceleme

21:38 29.08.2021 (güncellendi: 21:54 29.08.2021)
© AARTÜK
RTÜK - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2021
© AA
Abone ol
RTÜK, gazeteci İsmail Saymaz'ın Halktv ekranlarında söylediği “Sayın Kılıçdaroğlu’na git buradan deyip çocuğuma dokunma diyor. Asıl senin o çocuğa dokunmaman lazım, bu devlet devlet olsa o çocuğu senden alması lazım” ifadesine inceleme başlattı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, gazeteci İsmail Saymaz'ın Halk TV'de bir programda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Çorum gezisinde “Nasılsınız, iyi misiniz” sorusuna “Sakın çocuğuma dokunma. Haydi yürü, yürü” yanıtını veren kadına tepki göstererek “Sayın Kılıçdaroğlu’na git buradan deyip çocuğuma dokunma diyor. Asıl senin o çocuğa dokunmaman lazım, bu devlet devlet olsa o çocuğu senden alması lazım” ifadelerini kullanması üzerine, ifadelerinin 'nezaket ve vicdan sınırlarını' zorladığını öne sürerek, program hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.
RTÜK Başkanı Şahin, “Bir anne hakkında TV’de çocuğunun elinden alınmasına varacak kadar nezaket ve vicdan sınırlarını zorlayan ifadeler kullanıldı, hakaret edildi. Bir anneye, bir kadına yönelik hakaret ve sözlü psikolojik şiddet içerikli yayın nedeniyle program hakkında inceleme başlatılmıştır” dedi.
540011
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce