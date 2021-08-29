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https://tr.sputniknews.com/20210829/rus-paralimpik-sporculardan-14-madalya-daha-1048416431.html
Rus Paralimpik sporculardan 14 madalya daha
Rus Paralimpik sporculardan 14 madalya daha
Tokyo'da düzenlenen Paralimpik Oyunları'nda Rus milli takımı sporcuları bugün yapılan müsabakalarda 4 altın ve 10 bronz madalya kazandı. 29.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-29T05:31+0300
2021-08-29T05:31+0300
yaşam
rusya
madalya
2020 tokyo paralimpik oyunları
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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Rus milli takımı sporcuları bugün yapılan müsabakalarda 4 altın ve 10 bronz madalya daha kazanarak madalya sayısını 40’a çıkardı.Aleksandr Yaremçuk 1500 metre koşuda, Yelena Prokofiyeva masa tenisinde, yüzüler Roman Jdanov 150 metre ve Andrey Graniçka 200 metre kurbağalamada altın madalya alan sporcular oldu.Aleksandr Kostin 5 bin metre koşuda, Anastasiya Solovyova 400 metre koşuda, Yuriy Nozdrumov, Nadyejda Puşpaşeyeva ve Raisa Çubanika masa tenisinde, Nataliya Butkova 150 metre yüzmede, Mariya Pavlova 200 metre yüzmede, Nikita Nagayev ve Ludmila Vasiliyeva folyo eskrimde, Yelena Krutova ve Aleksey Leonov ok atmada bronz madalyanın sahibi oldu.Genel sıralamada Çin ve İngiltere’nin ardından üçüncü sırada yer alan Rus milli takımı şu ana kadar 13’ü altın, 7’si gümüş ve 20’si bronz olmak üzere toplam 40 madalya kazandı.
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rusya, madalya, 2020 tokyo paralimpik oyunları

Rus Paralimpik sporculardan 14 madalya daha

05:31 29.08.2021
© Sputnik / Илья ПиталевRus atlet Anastasya Solovyova
Rus atlet Anastasya Solovyova - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2021
© Sputnik / Илья Питалев
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Tokyo'da düzenlenen Paralimpik Oyunları'nda Rus milli takımı sporcuları bugün yapılan müsabakalarda 4 altın ve 10 bronz madalya kazandı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Rus milli takımı sporcuları bugün yapılan müsabakalarda 4 altın ve 10 bronz madalya daha kazanarak madalya sayısını 40’a çıkardı.
Aleksandr Yaremçuk 1500 metre koşuda, Yelena Prokofiyeva masa tenisinde, yüzüler Roman Jdanov 150 metre ve Andrey Graniçka 200 metre kurbağalamada altın madalya alan sporcular oldu.
Aleksandr Kostin 5 bin metre koşuda, Anastasiya Solovyova 400 metre koşuda, Yuriy Nozdrumov, Nadyejda Puşpaşeyeva ve Raisa Çubanika masa tenisinde, Nataliya Butkova 150 metre yüzmede, Mariya Pavlova 200 metre yüzmede, Nikita Nagayev ve Ludmila Vasiliyeva folyo eskrimde, Yelena Krutova ve Aleksey Leonov ok atmada bronz madalyanın sahibi oldu.
Genel sıralamada Çin ve İngiltere’nin ardından üçüncü sırada yer alan Rus milli takımı şu ana kadar 13’ü altın, 7’si gümüş ve 20’si bronz olmak üzere toplam 40 madalya kazandı.
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