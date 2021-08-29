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Sarıgül: Amerika bütün silahlarını, tanklarını, toplarını Taliban’a teslim etmiştir
Sarıgül: Amerika bütün silahlarını, tanklarını, toplarını Taliban’a teslim etmiştir
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Amerika ile Taliban anlaşmıştır. Amerika bütün silahlarını, tanklarını, toplarını Taliban’a teslim... 29.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-29T18:48+0300
2021-08-29T18:48+0300
politika
abd
afganistan
türkiye
taliban
mustafa sarıgül
türkiye değişim partisi (tdp)
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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Balıkesir'de, partisinin 1'inci olağan kongresinde yaptığı konuşmasında, Amerika'nın politikalarını eleştirdi.Türkiye’de topraklara ne ekilip, biçileceğinin kararını, Türkiye Cumhuriyeti’nin parlamentosunun karar verebileceğini söyleyen Sarıgül, “Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Türkiye’mize rol biçemez. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Biden, lafa geldiği zaman demokrasi diyor, özgürlük diyor, insan hakları diyor. Ama diyor ki, ‘Türkiye’deki iktidarların değişmesine Amerika karar verir'. Hayır, Türkiye’deki iktidarların değişmesine Amerika karar veremez, Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan yurttaşlarımız karar verir” dedi.‘Muhalefet partileri, iktidar partisiyle puan farkını bire düşürse, bizim meydanlara çıkmamıza gerek yok’Muhalefet partilerinin, koltuklarını korumaya çalıştığını söyleyen Sarıgül, “Muhalefet partileri, iktidar partisiyle puan farkını bire düşürse, bizim meydanlara çıkmamıza gerek yok. Ama bugüne kadar Ankara’daki muhalefet partileri yeteri kadar konuştular, sandığa yeteri kadar gittiler, hep sandığın dibinde kaldılar. Bugünden sonra konuşacak olan değişim, bugünden sonra konuşacak olan sizlersiniz. Türkiye Değişim Partisi, ilk turda hiçbir siyasi partiyle ve hiçbir ittifakla işbirliği yapmayacak. Çünkü Balıkesir’in köylerinde, mahallelerinde, sokaklarında, caddelerinde değişim adına gecesini gündüzüne katan, ben o evlatların alın terini ve emeğini kimsenin yanına bırakmam. O ittifak yapmak isteyen partiler ne yapıyor biliyor musunuz, onlar koltuklarını koruyorlar. Onlar Türkiye’yi korumuyorlar. Onlar diyorlar ki, ‘İttifak yapalım da torbada bizim oyumuzun ne olduğu belli olmasın, biz günümüzü gün edelim.’ Türkiye Değişim Partisi koltuğun peşinde koşmaz, Laik ve Demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin peşinde koşar” diye konuştu.‘Amerika ile Taliban anlaşmıştır’Sarıgül, sözlerini şu şekilde sürdürdü
Taliban neden İran'a savaş açsın ki? İran-Afganistan kardeş iki ülke. İran'daki İslamcılarla Taliban din kardeşiler. Asıl Taliban yönetimindeki Afganistan cihatçılar yoluyla, CSTO ülkelerine ve Hindistan'a savaş açacaktır. Aynı Pakistan'ın, Hindistan'a yaptığı gibi.
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abd, afganistan, türkiye, taliban, mustafa sarıgül, türkiye değişim partisi (tdp)

Sarıgül: Amerika bütün silahlarını, tanklarını, toplarını Taliban’a teslim etmiştir

18:48 29.08.2021
© DHATDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2021
© DHA
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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Amerika ile Taliban anlaşmıştır. Amerika bütün silahlarını, tanklarını, toplarını Taliban’a teslim etmiştir ve Taliban yakında komşumuz İran’a savaş açarsa, gelen bilgiler bu doğrultudadır, bizim çok çok dikkatli olmamız lazım” dedi.
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Balıkesir'de, partisinin 1'inci olağan kongresinde yaptığı konuşmasında, Amerika'nın politikalarını eleştirdi.
Türkiye’de topraklara ne ekilip, biçileceğinin kararını, Türkiye Cumhuriyeti’nin parlamentosunun karar verebileceğini söyleyen Sarıgül, “Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Türkiye’mize rol biçemez. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Biden, lafa geldiği zaman demokrasi diyor, özgürlük diyor, insan hakları diyor. Ama diyor ki, ‘Türkiye’deki iktidarların değişmesine Amerika karar verir'. Hayır, Türkiye’deki iktidarların değişmesine Amerika karar veremez, Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan yurttaşlarımız karar verir” dedi.

‘Muhalefet partileri, iktidar partisiyle puan farkını bire düşürse, bizim meydanlara çıkmamıza gerek yok’

Muhalefet partilerinin, koltuklarını korumaya çalıştığını söyleyen Sarıgül, “Muhalefet partileri, iktidar partisiyle puan farkını bire düşürse, bizim meydanlara çıkmamıza gerek yok. Ama bugüne kadar Ankara’daki muhalefet partileri yeteri kadar konuştular, sandığa yeteri kadar gittiler, hep sandığın dibinde kaldılar. Bugünden sonra konuşacak olan değişim, bugünden sonra konuşacak olan sizlersiniz. Türkiye Değişim Partisi, ilk turda hiçbir siyasi partiyle ve hiçbir ittifakla işbirliği yapmayacak. Çünkü Balıkesir’in köylerinde, mahallelerinde, sokaklarında, caddelerinde değişim adına gecesini gündüzüne katan, ben o evlatların alın terini ve emeğini kimsenin yanına bırakmam. O ittifak yapmak isteyen partiler ne yapıyor biliyor musunuz, onlar koltuklarını koruyorlar. Onlar Türkiye’yi korumuyorlar. Onlar diyorlar ki, ‘İttifak yapalım da torbada bizim oyumuzun ne olduğu belli olmasın, biz günümüzü gün edelim.’ Türkiye Değişim Partisi koltuğun peşinde koşmaz, Laik ve Demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin peşinde koşar” diye konuştu.

‘Amerika ile Taliban anlaşmıştır’

Sarıgül, sözlerini şu şekilde sürdürdü
"Amerika ile Taliban anlaşmıştır. Amerika bütün silahlarını, tanklarını, toplarını Taliban’a teslim etmiştir ve Taliban yakında komşumuz İran’a savaş açarsa, gelen bilgiler bu doğrultudadır, bizim çok çok dikkatli olmamız lazım. Taliban’ın olayını, İran üzerinden Türkiye’ye bulaştırmak isteyen Amerika’nın oyunlarını bozacağız.”
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Popüler yorumlar
Taliban neden İran'a savaş açsın ki? İran-Afganistan kardeş iki ülke. İran'daki İslamcılarla Taliban din kardeşiler. Asıl Taliban yönetimindeki Afganistan cihatçılar yoluyla, CSTO ülkelerine ve Hindistan'a savaş açacaktır. Aynı Pakistan'ın, Hindistan'a yaptığı gibi.
SSSergen Salmanoğlu
29 Ağustos, 18:57
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