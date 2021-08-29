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https://tr.sputniknews.com/20210829/tupe-kaynak-makinesi-ile-yaklasinca-havaya-uctu-1048426214.html
Tüpe kaynak makinesi ile yaklaşınca havaya uçtu
Tüpe kaynak makinesi ile yaklaşınca havaya uçtu
Balıkesir'de bir işyerinde elindeki kaynak makinesi ile mutfak tüpüne yaklaşan kişi patlamaya neden oldu. Patlamanın şiddeti ile adeta havaya uçan kişi, olayı... 29.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-29T16:40+0300
2021-08-29T16:40+0300
yaşam
türkiye
balıkesir
patlama
kaynak
tüp
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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde hurdacılık yapan biri, mutfak tüpüne kaynak makinesi ile yaklaşınca patlama meydana geldi. Eski sanayi içerisinde meydana gelen patlama güvenlik kamerasınca da görüntülendi. Elindeki kaynak makinesi ile mutfak tüpüne yaklaşan 70 yaşındaki Hasan B’yi alevler geriye fırlattı. Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Hasan B., hafif yanıklarla atlattığı kazanın ardından hastaneden taburcu oldu.
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türkiye, balıkesir, patlama, kaynak, tüp

Tüpe kaynak makinesi ile yaklaşınca havaya uçtu

16:40 29.08.2021
© İHA / ONUR NUYANTüpe kaynak makinesi ile yaklaşınca havaya uçtu
Tüpe kaynak makinesi ile yaklaşınca havaya uçtu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2021
© İHA / ONUR NUYAN
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Balıkesir'de bir işyerinde elindeki kaynak makinesi ile mutfak tüpüne yaklaşan kişi patlamaya neden oldu. Patlamanın şiddeti ile adeta havaya uçan kişi, olayı hafif yaralı olarak atlattı.
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde hurdacılık yapan biri, mutfak tüpüne kaynak makinesi ile yaklaşınca patlama meydana geldi.
Eski sanayi içerisinde meydana gelen patlama güvenlik kamerasınca da görüntülendi. Elindeki kaynak makinesi ile mutfak tüpüne yaklaşan 70 yaşındaki Hasan B’yi alevler geriye fırlattı.
Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Hasan B., hafif yanıklarla atlattığı kazanın ardından hastaneden taburcu oldu.
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