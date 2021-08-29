https://tr.sputniknews.com/20210829/tupe-kaynak-makinesi-ile-yaklasinca-havaya-uctu-1048426214.html

Tüpe kaynak makinesi ile yaklaşınca havaya uçtu

Tüpe kaynak makinesi ile yaklaşınca havaya uçtu

Balıkesir'de bir işyerinde elindeki kaynak makinesi ile mutfak tüpüne yaklaşan kişi patlamaya neden oldu. Patlamanın şiddeti ile adeta havaya uçan kişi, olayı... 29.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-29T16:40+0300

2021-08-29T16:40+0300

2021-08-29T16:40+0300

yaşam

türkiye

balıkesir

patlama

kaynak

tüp

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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde hurdacılık yapan biri, mutfak tüpüne kaynak makinesi ile yaklaşınca patlama meydana geldi. Eski sanayi içerisinde meydana gelen patlama güvenlik kamerasınca da görüntülendi. Elindeki kaynak makinesi ile mutfak tüpüne yaklaşan 70 yaşındaki Hasan B’yi alevler geriye fırlattı. Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Hasan B., hafif yanıklarla atlattığı kazanın ardından hastaneden taburcu oldu.

balıkesir

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türkiye, balıkesir, patlama, kaynak, tüp