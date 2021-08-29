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Yavru vaşak ve ayıların su yalaklarındaki görüntüleri fotokapanla kaydedildi
Yavru vaşak ve ayıların su yalaklarındaki görüntüleri fotokapanla kaydedildi
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, mevsim normallerinin üzerinde seyreden yaz sıcağında susuz kalan yaban... 29.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-29T12:39+0300
2021-08-29T12:39+0300
yaşam
türkiye
fotokapan
su
ayı
orman
vaşak
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Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğü, mevsim normallerinin üzerinde seyreden yaz sıcağında yaban hayvanlarının su ihtiyacını karşılamak için faaliyetlerini sürdürüyor.Yaban hayvanları için su yalakları koyuluyorÜlkenin birçok yerinde bu tür faaliyetleri gerçekleştiren DKMP Genel Müdürlüğü, yaban hayvanlarının yoğun olduğu ve su sıkıntısı yaşanabilecek alanlarda su yalakları ve bazı alanlarda da bu yalakları besleyen tankerlerle yaban hayvanlarının su ihtiyacını karşılıyor.Oluşturulan su yalaklarını fotokapan ile izleyen genel müdürlük böylece yaptıkları çalışmanın amacına ulaşıp ulaşmadığını da tespit ediyor.Ülke genelinde elde edilen görüntülerde birçok kuş ve memeli türünün periyodik olarak su içmek amacıyla bu alanları kullandığı görülüyor.Yavru ayılar ile yavru vaşakların su içtikten sonra adeta yalakların içinde duş alıp oynaması renkli görüntüler oluşturdu.Ayrıca son günlerde yaşanan orman yangınlarının meydana geldiği alanlarda yangından etkilenen yaban hayvanları için de hızlı şekilde su yalakları oluşturuldu. Bu alanlarda yaban hayatı için yemleme çalışmalarına da ağırlık verildi.DKMP Genel Müdürlüğü çalışanlarının yaban hayvanlarını korumak için faaliyetleri dört mevsim hız kesmeden devam ediyor.
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türkiye, fotokapan, su, ayı, orman, vaşak

Yavru vaşak ve ayıların su yalaklarındaki görüntüleri fotokapanla kaydedildi

12:39 29.08.2021
© DHAYavru vaşak ve ayılar önce su içti, sonra serinledi
Yavru vaşak ve ayılar önce su içti, sonra serinledi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2021
© DHA
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Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, mevsim normallerinin üzerinde seyreden yaz sıcağında susuz kalan yaban hayvanlarının su ihtiyacını karşılamak üzere ülke genelinde belirlenen alanlara su yalakları yerleştirdi.
Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğü, mevsim normallerinin üzerinde seyreden yaz sıcağında yaban hayvanlarının su ihtiyacını karşılamak için faaliyetlerini sürdürüyor.

Yaban hayvanları için su yalakları koyuluyor

Ülkenin birçok yerinde bu tür faaliyetleri gerçekleştiren DKMP Genel Müdürlüğü, yaban hayvanlarının yoğun olduğu ve su sıkıntısı yaşanabilecek alanlarda su yalakları ve bazı alanlarda da bu yalakları besleyen tankerlerle yaban hayvanlarının su ihtiyacını karşılıyor.
Oluşturulan su yalaklarını fotokapan ile izleyen genel müdürlük böylece yaptıkları çalışmanın amacına ulaşıp ulaşmadığını da tespit ediyor.
Ülke genelinde elde edilen görüntülerde birçok kuş ve memeli türünün periyodik olarak su içmek amacıyla bu alanları kullandığı görülüyor.
Yavru ayılar ile yavru vaşakların su içtikten sonra adeta yalakların içinde duş alıp oynaması renkli görüntüler oluşturdu.
Ayrıca son günlerde yaşanan orman yangınlarının meydana geldiği alanlarda yangından etkilenen yaban hayvanları için de hızlı şekilde su yalakları oluşturuldu. Bu alanlarda yaban hayatı için yemleme çalışmalarına da ağırlık verildi.
DKMP Genel Müdürlüğü çalışanlarının yaban hayvanlarını korumak için faaliyetleri dört mevsim hız kesmeden devam ediyor.
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