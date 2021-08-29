https://tr.sputniknews.com/20210829/yavru-vasak-ve-ayilarin-su-yalaklarindaki-goruntuleri-fotokapanla-kaydedildi-1048420971.html

Yavru vaşak ve ayıların su yalaklarındaki görüntüleri fotokapanla kaydedildi

Yavru vaşak ve ayıların su yalaklarındaki görüntüleri fotokapanla kaydedildi

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, mevsim normallerinin üzerinde seyreden yaz sıcağında susuz kalan yaban... 29.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-29T12:39+0300

2021-08-29T12:39+0300

2021-08-29T12:39+0300

yaşam

türkiye

fotokapan

su

ayı

orman

vaşak

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Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğü, mevsim normallerinin üzerinde seyreden yaz sıcağında yaban hayvanlarının su ihtiyacını karşılamak için faaliyetlerini sürdürüyor.Yaban hayvanları için su yalakları koyuluyorÜlkenin birçok yerinde bu tür faaliyetleri gerçekleştiren DKMP Genel Müdürlüğü, yaban hayvanlarının yoğun olduğu ve su sıkıntısı yaşanabilecek alanlarda su yalakları ve bazı alanlarda da bu yalakları besleyen tankerlerle yaban hayvanlarının su ihtiyacını karşılıyor.Oluşturulan su yalaklarını fotokapan ile izleyen genel müdürlük böylece yaptıkları çalışmanın amacına ulaşıp ulaşmadığını da tespit ediyor.Ülke genelinde elde edilen görüntülerde birçok kuş ve memeli türünün periyodik olarak su içmek amacıyla bu alanları kullandığı görülüyor.Yavru ayılar ile yavru vaşakların su içtikten sonra adeta yalakların içinde duş alıp oynaması renkli görüntüler oluşturdu.Ayrıca son günlerde yaşanan orman yangınlarının meydana geldiği alanlarda yangından etkilenen yaban hayvanları için de hızlı şekilde su yalakları oluşturuldu. Bu alanlarda yaban hayatı için yemleme çalışmalarına da ağırlık verildi.DKMP Genel Müdürlüğü çalışanlarının yaban hayvanlarını korumak için faaliyetleri dört mevsim hız kesmeden devam ediyor.

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türkiye, fotokapan, su, ayı, orman, vaşak