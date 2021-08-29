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https://tr.sputniknews.com/20210829/yemende-husiler-koalisyon-guclerinin-de-bulundugu-askeri-usse-saldirdi-30-olu-60-yarali-1048421641.html
Yemen'de Husiler, koalisyon güçlerinin de bulunduğu askeri üsse saldırdı: 30 ölü, 60 yaralı
Yemen'de Husiler, koalisyon güçlerinin de bulunduğu askeri üsse saldırdı: 30 ölü, 60 yaralı
Yemen'in güneyindeki Lahij vilayetindeki Al-Anad Askeri Hava Üssü’ne Husiler tarafından düzenlenen saldırıda 30 kişinin hayatını kaybettiği, 60 kişinin... 29.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-29T13:30+0300
2021-08-29T13:30+0300
2021-08-29T13:30+0300
dünya
yemen
saldırı
askeri üs
husiler
karakol
hükümet
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Yemen'in güneyindeki Lahij vilayetindeki Al-Anad Askeri Hava Üssü’ne füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi. Yemenli bir askeri kaynak, saldırının Husiler tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, saldırıda 30 kişinin hayatını kaybettiğini, 60 kişinin yaralandığını aktardı. Yaralılar Lahij'deki İbn Haldun Hastanesi'ne kaldırılırken, Husilerden şu ana kadar saldırıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin de bulunduğu Al-Anad Askeri Hava Üssü, ülkedeki en büyük askeri üs olarak biliniyor.
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yemen, saldırı, askeri üs, husiler, karakol, hükümet
Yemen'de Husiler, koalisyon güçlerinin de bulunduğu askeri üsse saldırdı: 30 ölü, 60 yaralı
Yemen'in güneyindeki Lahij vilayetindeki Al-Anad Askeri Hava Üssü’ne Husiler tarafından düzenlenen saldırıda 30 kişinin hayatını kaybettiği, 60 kişinin yaralandığı bildirildi.
Yemen'in güneyindeki Lahij vilayetindeki Al-Anad Askeri Hava Üssü’ne füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi.
Yemenli bir askeri kaynak, saldırının Husiler tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, saldırıda 30 kişinin hayatını kaybettiğini, 60 kişinin yaralandığını aktardı.
Yaralılar Lahij'deki İbn Haldun Hastanesi'ne kaldırılırken, Husilerden şu ana kadar saldırıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin de bulunduğu Al-Anad Askeri Hava Üssü, ülkedeki en büyük askeri üs olarak biliniyor.