https://tr.sputniknews.com/20210829/yemende-husiler-koalisyon-guclerinin-de-bulundugu-askeri-usse-saldirdi-30-olu-60-yarali-1048421641.html

Yemen'de Husiler, koalisyon güçlerinin de bulunduğu askeri üsse saldırdı: 30 ölü, 60 yaralı

Yemen'de Husiler, koalisyon güçlerinin de bulunduğu askeri üsse saldırdı: 30 ölü, 60 yaralı

Yemen'in güneyindeki Lahij vilayetindeki Al-Anad Askeri Hava Üssü’ne Husiler tarafından düzenlenen saldırıda 30 kişinin hayatını kaybettiği, 60 kişinin... 29.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-29T13:30+0300

2021-08-29T13:30+0300

2021-08-29T13:30+0300

dünya

yemen

saldırı

askeri üs

husiler

karakol

hükümet

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Yemen'in güneyindeki Lahij vilayetindeki Al-Anad Askeri Hava Üssü’ne füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi. Yemenli bir askeri kaynak, saldırının Husiler tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, saldırıda 30 kişinin hayatını kaybettiğini, 60 kişinin yaralandığını aktardı. Yaralılar Lahij'deki İbn Haldun Hastanesi'ne kaldırılırken, Husilerden şu ana kadar saldırıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin de bulunduğu Al-Anad Askeri Hava Üssü, ülkedeki en büyük askeri üs olarak biliniyor.

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yemen, saldırı, askeri üs, husiler, karakol, hükümet