'Zincir marketler WhatsApp grubunda ortak fiyat belirliyor'

"Özellikle ucuzluk marketi diye bilinen bazı zincir marketler, nedense tüketicilere sunulan temel gıda ürünlerinde adeta müşterek fiyat belirliyorlar. Geçtiğimiz yıl yumurta fiyatları çok arttı. Yumurta deyip geçmeyin dar gelirlilerin yegane hayvansal protein kaynağıdır. 30’lu yumurta 17-18 lirayken bir de baktık ki hepsinde 29.90 oldu. Çok ilginç bir gelişme daha oldu. Bir süre sonra kamuoyundan gelen tepkiler, denetlemeler derken hepsi birden 22.90’a düştüler. 4 tane zincir market on binlerce mağazası var bunların. Dördü de 22.90 olur mu neden biri 23, biri 24, biri 22 değil. Bize gelen bilgilerine göre bu zincir marketler aralarında ortak Whatsapp grubu oluşturmuş. Dar gelirli insanlar bunlar ucuz diye tercih ediyorlar."