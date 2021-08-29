Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20210829/zincir-marketler-whatsapp-grubunda-ortak-fiyat-belirliyor-1048414896.html
'Zincir marketler WhatsApp grubunda ortak fiyat belirliyor'
'Zincir marketler WhatsApp grubunda ortak fiyat belirliyor'
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, zincir marketlerin temel gıda ürünlerinde ortak fiyat belirlediğini, hatta bunun için bir de WhatsApp... 29.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-29T01:35+0300
2021-08-29T01:35+0300
ekonomi
whatsapp
fiyat
aydın ağaoğlu
tüketici başvuru merkezi
market
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1e/1044391492_3:0:1999:1123_1920x0_80_0_0_36114fef94162c019f718d5bcccfd076.jpg
Ağaoğlu’na göre zincir marketler başta yumurta, süt gibi temel gıda maddelerinin fiyatlarını ortak bir kararla belirliyor.ANKA ajansına açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, şu ifadeleri kullandı:Fiyatların marketler tarafından ortak belirlenmesinin yasaya uygun olmadığına vurgu yapan Ağaoğlu, bunun bir ‘rekabet kurulu ihlali‘ olduğunu da sözlerine ekledi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1e/1044391492_252:0:1749:1123_1920x0_80_0_0_126bb73ffd1ea7b473d4474daee04f8e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
whatsapp, fiyat, aydın ağaoğlu, tüketici başvuru merkezi, market

'Zincir marketler WhatsApp grubunda ortak fiyat belirliyor'

01:35 29.08.2021
© AAmarket - alışveriş
market - alışveriş - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2021
© AA
Abone ol
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, zincir marketlerin temel gıda ürünlerinde ortak fiyat belirlediğini, hatta bunun için bir de WhatsApp grubu oluşturduğunu söyledi.
Ağaoğlu’na göre zincir marketler başta yumurta, süt gibi temel gıda maddelerinin fiyatlarını ortak bir kararla belirliyor.
ANKA ajansına açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Özellikle ucuzluk marketi diye bilinen bazı zincir marketler, nedense tüketicilere sunulan temel gıda ürünlerinde adeta müşterek fiyat belirliyorlar. Geçtiğimiz yıl yumurta fiyatları çok arttı. Yumurta deyip geçmeyin dar gelirlilerin yegane hayvansal protein kaynağıdır. 30’lu yumurta 17-18 lirayken bir de baktık ki hepsinde 29.90 oldu. Çok ilginç bir gelişme daha oldu. Bir süre sonra kamuoyundan gelen tepkiler, denetlemeler derken hepsi birden 22.90’a düştüler. 4 tane zincir market on binlerce mağazası var bunların. Dördü de 22.90 olur mu neden biri 23, biri 24, biri 22 değil. Bize gelen bilgilerine göre bu zincir marketler aralarında ortak Whatsapp grubu oluşturmuş. Dar gelirli insanlar bunlar ucuz diye tercih ediyorlar."
Fiyatların marketler tarafından ortak belirlenmesinin yasaya uygun olmadığına vurgu yapan Ağaoğlu, bunun bir ‘rekabet kurulu ihlali‘ olduğunu da sözlerine ekledi.
201015
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
02:21Bolsonaro'dan 2022 seçimleri için üç senaryo: Kazanabilirim, ölebilirim ya da hapse girebilirim
01:51Kuveyt'in Irak sınırına roket düştü
01:35'Zincir marketler WhatsApp grubunda ortak fiyat belirliyor'
01:24Rusya'nın Kabil Büyükelçisi: Taliban, kan dökülmesini önlemeye çalışıyor
01:09Türkiye genelindeki 6 orman yangını kontrol altına alındı
00:54Blinken ile Çavuşoğlu Afganistan'dan çekilme sürecini görüştü
00:46İngiliz askeri personellerini taşıyan son uçak Kabil'den havalandı
00:24Rus Dışişleri: Batı, Afganistan konusundaki sorumluluğunu başkalarına yıkarak garip bir tutum alıyor
Dünİngiltere'de haftanın maçında Liverpool ile Chelsea berabere kaldı
DünARMY-2021 forumunu 1.7 milyondan fazla kişi ziyaret etti
DünKurtulmuş: Gittiğimiz birçok yerde milletin hayır duasını alıyoruz
DünIrak Başbakanı: Topraklarımızın başkalarına saldırı sahası olmasına izin vermeyeceğiz
DünPutin'in Afganistan Özel Temsilcisi: Afganistan’daki yeni iktidarla ilişki kurmamız gerekecek
DünVektor Merkezi, EpiVakKorona ve EpiVakKorona-N aşıları arasındaki farkı açıkladı
DünTaliban: ABD'nin hava saldırısı Afgan topraklarına açık bir saldırıdır
DünABD, 24 ila 36 saat içerisinde Kabil Havaalanı'na yönelik yeni bir saldırı bekliyor
DünEPDK: Elektrik faturasında belirlenen oranların dışında bir artış ya da gizli zam söz konusu değil
DünSultangazi'de, sokak düğününde yüksek sesle müzik çalanları uyaran polis ekipleri saldırıya uğradı
DünBakan Koca: Kovid-19 geçirip antikor düzeyi yüksek olanlar da aşı olmalı
DünKocaeli'de siyasi parti etkinliğine üniformalı emniyet görevlisinin katıldığı iddiasına soruşturma