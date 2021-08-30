https://tr.sputniknews.com/20210830/ab-seyahat-kisitlamalarindan-muaf-tutulabilecek-ulkeler-listesinden-abdyi-cikardi-1048456392.html

AB, seyahat kısıtlamalarından muaf tutulabilecek ülkeler listesinden ABD'yi çıkardı

AB, seyahat kısıtlamalarından muaf tutulabilecek ülkeler listesinden ABD'yi çıkardı

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarından muaf tutulabilecek ülkeler listesinden aralarında ABD'nin de... 30.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-30T20:06+0300

2021-08-30T20:06+0300

2021-08-30T20:06+0300

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AB Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, 'zorunlu olmayan' seyahatler için uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasının 'tavsiye edildiği' ülkeler listesi güncellendi.Tavsiye niteliği taşıyan listeye göre, salgın tedbirleri kapsamında geçen yıl tamamen kapatılan AB dış sınırları Arnavutluk, Ermenistan, Avustralya, Azerbaycan, Bosna Hersek, Brunei, Kanada, Japonya, Ürdün, Yeni Zelanda, Katar, Moldova, Suudi Arabistan, Sırbistan, Singapur, Güney Kore ve Ukrayna'ya kademeli olarak açılabilecek.Ayrıca AB ülkelerinin vatandaşlarına seyahat izni vermesi halinde Çin'e de sınırlar açık olabilecek.Son güncelleme ile AB'nin seyahat listesinden ABD, İsrail, Kosova, Lübnan, Karadağ ve Kuzey Makedonya çıkarıldı.Gerekçe olarak, söz konusu ülkelerde son dönemde hızla artan Kovid-19 vakaları gösterildi.AB'nin listesi, üye ülkeler için tavsiye niteliği taşıyor ve bağlayıcılığı bulunmuyor. Listedeki ülkelerden AB'ye turistik seyahatlere izin verilebilirken, yolculara test ve karantina gibi bazı tedbirler uygulanabiliyor. Listede yer almayan ülkelere AB ülkelerinin seyahat kısıtlamaları devam ediyor.AB, geçen yılın martta salgının yayılmasını engellemek için 27 üye ülkenin yanı sıra Schengen bölgesinin parçası olan İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'ye zorunlu olmayan seyahatlere kısıtlamalar getirilmesini kararlaştırmıştı.

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abd, israil, ab, makedonya, avrupa birliği, seyahat, koronavirüs, aşı pasaportu