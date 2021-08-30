ABD'de sıcak hava ile rüzgar birleşince alev hortumu oluştu

Dünya genelinde etkisini artıran sıcaklar, kendisini hissettirmeye devam ediyor. ABD'nin Kaliforniya eyaletinin kuzeyinde aşırı sıcaklıkların etkisiyle çıkan orman yangınında alev hortumu oluştu. 1.66 milyon dönüm alan yandıŞiddetli rüzgar, düşük nem oranı ve mevsim normalleri üstündeki yüksek sıcaklık sebebiyle hızla büyüyen ve söndürülemeyen orman yangınlarında bu yıl 1.66 milyon dönüm alanın yandığı açıklandı.Tahliye uyarıları yapıldıYetkililer El Dorado ve Riverside bölgelerinde yeni orman yangınlarının başladığını ve bölge sakinlerine tahliye uyarısı yapıldığını ifade etti.
Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde şiddetli rüzgar, düşük nem oranı ve yüksek sıcaklığın birleşmesiyle, alev hortumları meydana geldi. Eşi az rastlanan olay, Kaliforniya İtfaiyesi tarafından kaydedildi.
Dünya genelinde etkisini artıran sıcaklar, kendisini hissettirmeye devam ediyor. ABD'nin Kaliforniya eyaletinin kuzeyinde aşırı sıcaklıkların etkisiyle çıkan orman yangınında alev hortumu oluştu.
1.66 milyon dönüm alan yandı
Şiddetli rüzgar, düşük nem oranı ve mevsim normalleri üstündeki yüksek sıcaklık sebebiyle hızla büyüyen ve söndürülemeyen orman yangınlarında bu yıl 1.66 milyon dönüm alanın yandığı açıklandı.
Tahliye uyarıları yapıldı
Yetkililer El Dorado ve Riverside bölgelerinde yeni orman yangınlarının başladığını ve bölge sakinlerine tahliye uyarısı yapıldığını ifade etti.