https://tr.sputniknews.com/20210830/abdde-sicak-hava-ile-ruzgar-birlesince-alev-hortumu-olustu-1048445638.html

ABD'de sıcak hava ile rüzgar birleşince alev hortumu oluştu

ABD'de sıcak hava ile rüzgar birleşince alev hortumu oluştu

Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde şiddetli rüzgar, düşük nem oranı ve yüksek sıcaklığın birleşmesiyle, alev hortumları meydana geldi. Eşi az rastlanan olay... 30.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-30T14:11+0300

2021-08-30T14:11+0300

2021-08-30T14:11+0300

dünya

abd

kaliforniya

yangın

orman yangını

orman

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Dünya genelinde etkisini artıran sıcaklar, kendisini hissettirmeye devam ediyor. ABD'nin Kaliforniya eyaletinin kuzeyinde aşırı sıcaklıkların etkisiyle çıkan orman yangınında alev hortumu oluştu. 1.66 milyon dönüm alan yandıŞiddetli rüzgar, düşük nem oranı ve mevsim normalleri üstündeki yüksek sıcaklık sebebiyle hızla büyüyen ve söndürülemeyen orman yangınlarında bu yıl 1.66 milyon dönüm alanın yandığı açıklandı.Tahliye uyarıları yapıldıYetkililer El Dorado ve Riverside bölgelerinde yeni orman yangınlarının başladığını ve bölge sakinlerine tahliye uyarısı yapıldığını ifade etti.

kaliforniya

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abd, kaliforniya, yangın, orman yangını, orman