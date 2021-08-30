https://tr.sputniknews.com/20210830/bakan-koca-kovid-19-bakimindan-dusuk-riskli-yeni-illeri-acikladi-1048457427.html

Bakan Koca Kovid-19 bakımından düşük riskli yeni illeri açıkladı

Bakan Koca Kovid-19 bakımından düşük riskli yeni illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana, Afyonkarahisar, Kütahya ve Karabük'ün Kovid-19 risk haritasında düşük riskli iller arasına girdiğini bildirdi. 30.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-30T20:56+0300

2021-08-30T20:56+0300

2021-08-30T20:56+0300

koronavirüs

fahrettin koca

aşılama

koronavirüs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/04/1045155348_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ea44143f76037a0ecc67f59bc8aa0d89.jpg

Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:"Adana, Afyon, Kütahya ve Karabük yüzde 75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranlarıyla Kovid-19 risk haritasında artık düşük riskli iller arasında. Tüm Türkiye adına, bu dört ile teşekkürler. Aşıda daha yüksek hız bekliyoruz."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fahrettin koca, aşılama, koronavirüs