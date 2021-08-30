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Bakan Koca Kovid-19 bakımından düşük riskli yeni illeri açıkladı
Bakan Koca Kovid-19 bakımından düşük riskli yeni illeri açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana, Afyonkarahisar, Kütahya ve Karabük'ün Kovid-19 risk haritasında düşük riskli iller arasına girdiğini bildirdi. 30.08.2021, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
fahrettin koca
aşılama
koronavirüs
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Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:"Adana, Afyon, Kütahya ve Karabük yüzde 75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranlarıyla Kovid-19 risk haritasında artık düşük riskli iller arasında. Tüm Türkiye adına, bu dört ile teşekkürler. Aşıda daha yüksek hız bekliyoruz."
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fahrettin koca, aşılama, koronavirüs

Bakan Koca Kovid-19 bakımından düşük riskli yeni illeri açıkladı

20:56 30.08.2021
© AABursa, tarlada aşılama
Bursa, tarlada aşılama - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2021
© AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana, Afyonkarahisar, Kütahya ve Karabük'ün Kovid-19 risk haritasında düşük riskli iller arasına girdiğini bildirdi.
Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Adana, Afyon, Kütahya ve Karabük yüzde 75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranlarıyla Kovid-19 risk haritasında artık düşük riskli iller arasında. Tüm Türkiye adına, bu dört ile teşekkürler. Aşıda daha yüksek hız bekliyoruz."
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