https://tr.sputniknews.com/20210830/doc-dr-oytun-erbas-tuzlu-ayran-otizm-yapiyor-1048434646.html

Doç. Dr. Oytun Erbaş: Tuzlu ayran otizm yapıyor

Doç. Dr. Oytun Erbaş: Tuzlu ayran otizm yapıyor

Koronavirüs salgınıyla birlikte yaptığı açıklamalarla sıklıkla gündem olan Doç. Dr. Oytun Erbaş, 'tuzlu ayranın otizme yol açtığını' söyledi. 30.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-30T03:08+0300

2021-08-30T03:08+0300

2021-08-30T03:20+0300

türkiye

ayran

otizm

oytun erbaş

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Haberler.com'dan Nihal Gülbaş'ın sorularını yanıtlayan Doç. Dr. Oytun Erbaş 'Tuzlu ayran otizm yapıyor' dedi.Doç. Dr. Oytun Erbaş, otizmin artmasının en büyük sebebini çevresel kirlilik olduğunu ve kısa bir süre sonra otizmli insan sayısında yüksek bir artış olacağını iddia etti.Geçtiğimiz aylarda kendini 'Türkiye’nin Elon Musk’ı' olarak gördüğünü açıklayan Doç. Dr. Oytun Erbaş 'Koronavirüs Türklere işlemez' iddiası ile de tepki toplamıştı.Erbaş'ın açıklamalarına Doç. Dr. Muhammet Keskin sosyal medyadan bir yanıt verdi. Keskin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

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ayran, otizm, oytun erbaş