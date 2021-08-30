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Doç. Dr. Oytun Erbaş: Tuzlu ayran otizm yapıyor
Doç. Dr. Oytun Erbaş: Tuzlu ayran otizm yapıyor
Koronavirüs salgınıyla birlikte yaptığı açıklamalarla sıklıkla gündem olan Doç. Dr. Oytun Erbaş, 'tuzlu ayranın otizme yol açtığını' söyledi. 30.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-30T03:08+0300
2021-08-30T03:20+0300
türkiye
ayran
otizm
oytun erbaş
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Haberler.com'dan Nihal Gülbaş'ın sorularını yanıtlayan Doç. Dr. Oytun Erbaş 'Tuzlu ayran otizm yapıyor' dedi.Doç. Dr. Oytun Erbaş, otizmin artmasının en büyük sebebini çevresel kirlilik olduğunu ve kısa bir süre sonra otizmli insan sayısında yüksek bir artış olacağını iddia etti.Geçtiğimiz aylarda kendini 'Türkiye’nin Elon Musk’ı' olarak gördüğünü açıklayan Doç. Dr. Oytun Erbaş 'Koronavirüs Türklere işlemez' iddiası ile de tepki toplamıştı.Erbaş'ın açıklamalarına Doç. Dr. Muhammet Keskin sosyal medyadan bir yanıt verdi. Keskin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
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ayran, otizm, oytun erbaş

Doç. Dr. Oytun Erbaş: Tuzlu ayran otizm yapıyor

03:08 30.08.2021 (güncellendi: 03:20 30.08.2021)
© İHAOytun Erbaş
Oytun Erbaş - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2021
© İHA
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Koronavirüs salgınıyla birlikte yaptığı açıklamalarla sıklıkla gündem olan Doç. Dr. Oytun Erbaş, 'tuzlu ayranın otizme yol açtığını' söyledi.
Haberler.com'dan Nihal Gülbaş'ın sorularını yanıtlayan Doç. Dr. Oytun Erbaş 'Tuzlu ayran otizm yapıyor' dedi.
Doç. Dr. Oytun Erbaş, otizmin artmasının en büyük sebebini çevresel kirlilik olduğunu ve kısa bir süre sonra otizmli insan sayısında yüksek bir artış olacağını iddia etti.
Geçtiğimiz aylarda kendini 'Türkiye’nin Elon Musk’ı' olarak gördüğünü açıklayan Doç. Dr. Oytun Erbaş 'Koronavirüs Türklere işlemez' iddiası ile de tepki toplamıştı.
Erbaş'ın açıklamalarına Doç. Dr. Muhammet Keskin sosyal medyadan bir yanıt verdi. Keskin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Ayran-otizm tartışmasını çıkaran Oytun Erbaş çalışmayı sadece 6 tane gebe fareyle yapmış. Bu hayvan deneyini insanlar için de geçerli bir kural gibi ekranda anlatması çok yanlış. ‘Tuzlu suyla gargara’ olayını unutamadık daha."
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