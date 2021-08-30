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DSÖ: Aşılamada öğretmenler ve okul personeli öncelikli olmalı
DSÖ: Aşılamada öğretmenler ve okul personeli öncelikli olmalı
Dünya Sağlık Örgütü, öğretmenler ve okul personelinin Kovid-19 aşısı için öncelikli gruplar arasında olması gerektiğini söyledi. 30.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-30T09:53+0300
2021-08-30T09:52+0300
koronavirüs
dsö
dünya sağlık örgütü (dsö)
koronavirüs
kovid-19
yüz yüze eğitim
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Unicef, koronavirüs salgınında okulların açık kalabilmesi için öğretmenler ve okul personelinin Covid-19 aşısı için öncelikli gruplar arasında olması gerektiğini söyledi.Avrupa ve Orta Asya'daki 'hassas popülasyonların aşılanması' konusunda yapılan açıklamada, Delta varyantının yayılmasına rağmen 'sınıf temelli öğrenmenin kesintisiz devam etmesinin hayati önemde olduğu' kaydedildi. DSÖ Avrupa bölgesi direktörü Hans Kluge, "Bu, çocukların eğitimi, ruh sağlığı ve sosyal becerileri ve toplumun mutlu ve üretken üyeleri olmalarına yardımcı olmaları için büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.Kluge ayrıca, "Salgın, eğitimde tarihteki en kötü aksamaya neden oldu" dedi.Açıklamada ayrıca, pandemi sırasında daha iyi havalandırma, daha küçük sınıflar, sosyal mesafe ve düzenli koronavirüs testi de dahil olmak üzere okul ortamını iyileştirmeye yönelik önlemlerin önemi hatırlarıldı.DSÖ ayrıca, temmuz başında yayınladığı tavsiye raporunda koronavirüs belirtileri gösteren çocukların testte öncelikli olmaları gerektiğini açıklamıştı.
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dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), koronavirüs, kovid-19, yüz yüze eğitim

DSÖ: Aşılamada öğretmenler ve okul personeli öncelikli olmalı

09:53 30.08.2021
© REUTERS / Denis BalibouseDünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2021
© REUTERS / Denis Balibouse
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Dünya Sağlık Örgütü, öğretmenler ve okul personelinin Kovid-19 aşısı için öncelikli gruplar arasında olması gerektiğini söyledi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Unicef, koronavirüs salgınında okulların açık kalabilmesi için öğretmenler ve okul personelinin Covid-19 aşısı için öncelikli gruplar arasında olması gerektiğini söyledi.

Avrupa ve Orta Asya'daki 'hassas popülasyonların aşılanması' konusunda yapılan açıklamada, Delta varyantının yayılmasına rağmen 'sınıf temelli öğrenmenin kesintisiz devam etmesinin hayati önemde olduğu' kaydedildi.
DSÖ Avrupa bölgesi direktörü Hans Kluge, "Bu, çocukların eğitimi, ruh sağlığı ve sosyal becerileri ve toplumun mutlu ve üretken üyeleri olmalarına yardımcı olmaları için büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.
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Kluge ayrıca, "Salgın, eğitimde tarihteki en kötü aksamaya neden oldu" dedi.

Açıklamada ayrıca, pandemi sırasında daha iyi havalandırma, daha küçük sınıflar, sosyal mesafe ve düzenli koronavirüs testi de dahil olmak üzere okul ortamını iyileştirmeye yönelik önlemlerin önemi hatırlarıldı.
DSÖ ayrıca, temmuz başında yayınladığı tavsiye raporunda koronavirüs belirtileri gösteren çocukların testte öncelikli olmaları gerektiğini açıklamıştı.
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