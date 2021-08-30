https://tr.sputniknews.com/20210830/dso-asilamada-ogretmenler-ve-okul-personeli-oncelikli-olmali-1048438598.html

DSÖ: Aşılamada öğretmenler ve okul personeli öncelikli olmalı

DSÖ: Aşılamada öğretmenler ve okul personeli öncelikli olmalı

Dünya Sağlık Örgütü, öğretmenler ve okul personelinin Kovid-19 aşısı için öncelikli gruplar arasında olması gerektiğini söyledi. 30.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-30T09:53+0300

2021-08-30T09:53+0300

2021-08-30T09:52+0300

koronavirüs

dsö

dünya sağlık örgütü (dsö)

koronavirüs

kovid-19

yüz yüze eğitim

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Unicef, koronavirüs salgınında okulların açık kalabilmesi için öğretmenler ve okul personelinin Covid-19 aşısı için öncelikli gruplar arasında olması gerektiğini söyledi.Avrupa ve Orta Asya'daki 'hassas popülasyonların aşılanması' konusunda yapılan açıklamada, Delta varyantının yayılmasına rağmen 'sınıf temelli öğrenmenin kesintisiz devam etmesinin hayati önemde olduğu' kaydedildi. DSÖ Avrupa bölgesi direktörü Hans Kluge, "Bu, çocukların eğitimi, ruh sağlığı ve sosyal becerileri ve toplumun mutlu ve üretken üyeleri olmalarına yardımcı olmaları için büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.Kluge ayrıca, "Salgın, eğitimde tarihteki en kötü aksamaya neden oldu" dedi.Açıklamada ayrıca, pandemi sırasında daha iyi havalandırma, daha küçük sınıflar, sosyal mesafe ve düzenli koronavirüs testi de dahil olmak üzere okul ortamını iyileştirmeye yönelik önlemlerin önemi hatırlarıldı.DSÖ ayrıca, temmuz başında yayınladığı tavsiye raporunda koronavirüs belirtileri gösteren çocukların testte öncelikli olmaları gerektiğini açıklamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210312/egitim-sen-koronavirus-salgininin-1-yilini-degerlendirdi-yoksul-cocuklar-egitimin-disina-itildi-1044011694.html

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dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), koronavirüs, kovid-19, yüz yüze eğitim