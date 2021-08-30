Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail Savunma Bakanı Gantz ile görüştü

İsrail ile Filistin arasındaki ilişkilerden sorumlu Filistin Sivil İşler İdaresi Başkanı Hüseyin eş-Şeyh, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın İsrail Savunma Bakanı Gantz ile görüştüğünü belirtti. Şeyh, ikili görüşmenin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde gerçekleştiğini aktardı. Görüşmede Filistin-İsrail ilişkilerinin ele alındığını belirten Şeyh, ilişkilerin 'tüm yönleriyle' masaya yatırıldığına vurgu yaptı.İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da 12 Temmuz’da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a, iki taraf arasında diyaloğu yeniden başlatma niyetinde olduğunu iletmişti.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ile İsrail-Filistin ilişkilerini görüştü.
İsrail ile Filistin arasındaki ilişkilerden sorumlu Filistin Sivil İşler İdaresi Başkanı Hüseyin eş-Şeyh, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın İsrail Savunma Bakanı Gantz ile görüştüğünü belirtti.
Şeyh, ikili görüşmenin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde gerçekleştiğini aktardı. Görüşmede Filistin-İsrail ilişkilerinin ele alındığını belirten Şeyh, ilişkilerin 'tüm yönleriyle' masaya yatırıldığına vurgu yaptı.
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da 12 Temmuz’da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a, iki taraf arasında diyaloğu yeniden başlatma niyetinde olduğunu iletmişti.