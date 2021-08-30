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Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail Savunma Bakanı Gantz ile görüştü
Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail Savunma Bakanı Gantz ile görüştü
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ile İsrail-Filistin ilişkilerini görüştü. 30.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-30T02:18+0300
2021-08-30T02:19+0300
dünya
israil
filistin
mahmud abbas
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İsrail ile Filistin arasındaki ilişkilerden sorumlu Filistin Sivil İşler İdaresi Başkanı Hüseyin eş-Şeyh, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın İsrail Savunma Bakanı Gantz ile görüştüğünü belirtti. Şeyh, ikili görüşmenin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde gerçekleştiğini aktardı. Görüşmede Filistin-İsrail ilişkilerinin ele alındığını belirten Şeyh, ilişkilerin 'tüm yönleriyle' masaya yatırıldığına vurgu yaptı.İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da 12 Temmuz’da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a, iki taraf arasında diyaloğu yeniden başlatma niyetinde olduğunu iletmişti.
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israil, filistin, mahmud abbas

Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail Savunma Bakanı Gantz ile görüştü

02:18 30.08.2021 (güncellendi: 02:19 30.08.2021)
© REUTERS / Issam RimawiFilistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2021
© REUTERS / Issam Rimawi
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ile İsrail-Filistin ilişkilerini görüştü.
İsrail ile Filistin arasındaki ilişkilerden sorumlu Filistin Sivil İşler İdaresi Başkanı Hüseyin eş-Şeyh, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın İsrail Savunma Bakanı Gantz ile görüştüğünü belirtti.
Şeyh, ikili görüşmenin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde gerçekleştiğini aktardı. Görüşmede Filistin-İsrail ilişkilerinin ele alındığını belirten Şeyh, ilişkilerin 'tüm yönleriyle' masaya yatırıldığına vurgu yaptı.
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da 12 Temmuz’da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a, iki taraf arasında diyaloğu yeniden başlatma niyetinde olduğunu iletmişti.
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