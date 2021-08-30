https://tr.sputniknews.com/20210830/filistin-devlet-baskani-abbas-israil-savunma-bakani-gantz-ile-gorustu---1048434027.html

Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail Savunma Bakanı Gantz ile görüştü

Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail Savunma Bakanı Gantz ile görüştü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ile İsrail-Filistin ilişkilerini görüştü. 30.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-30T02:18+0300

2021-08-30T02:18+0300

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dünya

israil

filistin

mahmud abbas

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İsrail ile Filistin arasındaki ilişkilerden sorumlu Filistin Sivil İşler İdaresi Başkanı Hüseyin eş-Şeyh, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın İsrail Savunma Bakanı Gantz ile görüştüğünü belirtti. Şeyh, ikili görüşmenin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde gerçekleştiğini aktardı. Görüşmede Filistin-İsrail ilişkilerinin ele alındığını belirten Şeyh, ilişkilerin 'tüm yönleriyle' masaya yatırıldığına vurgu yaptı.İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da 12 Temmuz’da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a, iki taraf arasında diyaloğu yeniden başlatma niyetinde olduğunu iletmişti.

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israil, filistin, mahmud abbas