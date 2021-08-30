Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210830/halde-kasalarca-kabagi-cope-doken-kisi-kabaklar-curumustu-yardim-istediler-1048441835.html
Halde kasalarca kabağı çöpe döken kişi: Kabaklar çürümüştü, yardım istediler
Halde kasalarca kabağı çöpe döken kişi: Kabaklar çürümüştü, yardım istediler
Ataşehir'de halde kasalarca kabağı çöpe dökerken görüntülenen Türkmenistan uyruklu Kuvandyk Jorayev, polis merkezinden çıkarılırken "Kabaklar çürümüştü. Yardım... 30.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-30T12:13+0300
2021-08-30T12:13+0300
2021-08-30T12:13+0300
türkiye
türkmenistan
göçmen
çöp
sınır dışı
kabak
hal
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1e/1048441807_3:0:840:471_1920x0_80_0_0_889e766a5cf9a60ea0ba087957ce0d6c.jpg
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde halde kasalarca kabağı çöpe dökerken çekilen görüntüleri sosyal medyada yayınlanınca tepki gören Türkmenistan uyruklu Kuvandyk Jorayev, geçen cumartesi gözaltına alındı. Sigortasız çalıştırıldığı belirlenen Kuvandyk Jorayev, Ataşehir İçerenköy Polis Merkezi'nde yapılan işlemlerin ardından Pendik'te bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.Polis merkezinden çıkarılan Kuvandyk Jorayev, basın mensuplarına, "Kabaklar çürümüştü. Yardım istediler, ettim" diye konuştu.Kuvandyk Jorayev'in sınır dışı edileceği kaydedildi.Kabakları çöpe attıran firma hakkında da idari süreç başlatıldı.
türkiye
türkmenistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1e/1048441807_115:0:743:471_1920x0_80_0_0_b814e50397d36c216935fa8984a99a7d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkmenistan, göçmen, çöp, sınır dışı, kabak, hal
Halde kasalarca kabağı çöpe döken kişi: Kabaklar çürümüştü, yardım istediler
Ataşehir'de halde kasalarca kabağı çöpe dökerken görüntülenen Türkmenistan uyruklu Kuvandyk Jorayev, polis merkezinden çıkarılırken "Kabaklar çürümüştü. Yardım istediler, ettim" dedi.
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde halde kasalarca kabağı çöpe dökerken çekilen görüntüleri sosyal medyada yayınlanınca tepki gören Türkmenistan uyruklu Kuvandyk Jorayev, geçen cumartesi gözaltına alındı.
Sigortasız çalıştırıldığı belirlenen Kuvandyk Jorayev,
Ataşehir İçerenköy Polis Merkezi'nde yapılan işlemlerin ardından Pendik'te bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.
Polis merkezinden çıkarılan Kuvandyk Jorayev, basın mensuplarına,
"Kabaklar çürümüştü. Yardım istediler, ettim" diye konuştu.
Kuvandyk Jorayev'in sınır dışı edileceği kaydedildi.
Kabakları çöpe attıran firma hakkında da idari süreç başlatıldı.