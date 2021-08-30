https://tr.sputniknews.com/20210830/hilal-kaplan-cocuguma-dokunma-diyen-kadini-hakli-cikaran-sizsiniz-1048438740.html

Hilal Kaplan: 'Çocuğuma dokunma' diyen kadını haklı çıkaran sizsiniz

Hilal Kaplan: 'Çocuğuma dokunma' diyen kadını haklı çıkaran sizsiniz

Sabah yazarı Hilal Kaplan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na gösterilen "Çocuğuma dokunma" tepkisiyle ilgili olarak "Hem negatif siyasetin dibini sıyırıp hem de... 30.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-30T10:13+0300

2021-08-30T10:13+0300

2021-08-30T10:18+0300

politika

chp

kemal kılıçdaroğlu

çorum

hilal kaplan

çocuk

siyaset

koruma

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Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Çorum'da bir vatandaşın kendisine hal hatır soran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Çocuğuma dokunma" diye tepki göstermesini köşesine taşıdı.'Kılıçdaroğlu'na dokunma' başlıklı yazısında sözlerine "Kılıçdaroğlu, yaptığı bir meydan mitinginde 'Benim adımı yolsuzlukla anarsan ananı... Gerisini söylemeyeyim' demişti" diye başlayan Kaplan, şöyle devam etti:"Daha bu sene çiftçilere yönelik 'AKP'ye oy veriyorsan, açlığı ve yoksulluğu hak ediyorsun' diyen de Kılıçdaroğlu'ydu.Öğretmenlere yönelik, üstelik Öğretmenler Günü'nde, 'Hala bu hükümetin peşinden giden öğretmen varsa, kimse kusura bakmasın ben ona öğretmen demem' diyen de Kılıçdaroğlu'ydu.PKK'ya karşı Afrin operasyonuna destek verdikleri için sanatçılara 'Yalakadan sanatçı olmaz. Sanatçı dik durur, gücün karşısında eğilmez' diyen de Kılıçdaroğlu'ydu.Liste kabarık, daha sürer. Ama diyeceğim o ki, hem negatif siyasetin dibini sıyırıp hem de kutuplaşmadan dert yanmanız beyhude.'Provokasyon çıkarmak için sadece kapı numarasını söylemedikleri kaldı'Çorum'da Kılıçdaroğlu'nun selamına selam veren ama pusetteki çocuğuna doğru yürüdüğü için 'Çocuğuma dokunma' tepkisi veren kadın, Odatv ve Halk TV işbirliği ile oturduğu mahalle ve kimlik bilgilerine kadar ifşa edildi. Provokasyon çıkarmak için sadece kapı numarasını söylemedikleri kaldı.Hızını alamayan ByLock İsmail de 'Devlet devlet olsaydı, o çocuğu onun elinden alırdı. Rezil kadın' diyebildi. Sanıyorum İsmail Saymaz'ın kendi çocuğu yok. Çünkü baba olsaydı, bu lafları bu kadar kolay etmezdi diye inanmak istiyorum.Ancak demek ki bir CHP iktidarı olsa ve birisi çocuğunun CHP lideri ile fotoğraf vermesini istemese, o çocuğu aileden alacak vicdansız bir zihniyet ile karşı karşıyayız.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merhum annesine edilmiş namussuz bir küfürü sayfasında paylaşan CHP İstanbul İl Başkanı'nı veya Cumhurbaşkanı konvoyuna orta parmağı ile hareket çeken kadını nasıl da cansiperane savunduğunuzu unutmadık. Biraz tutarlılık, biraz da edep bekliyoruz.'Çocuğuma dokunma' diyen kadını haklı çıkaran sizsiniz. Maalesef bunu göremeyecek kadar kör olan da sizsiniz."

https://tr.sputniknews.com/20210828/kilicdarogluna-gosterilen-cocuguma-dokunma-tepkisine-aksenerden-aciklama-icim-acidi-1048400445.html

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chp, kemal kılıçdaroğlu, çorum, hilal kaplan, çocuk, siyaset, koruma