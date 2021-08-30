https://tr.sputniknews.com/20210830/ibbnin-yenikapidaki-30-agustos-kutlamalarinda-belediye-personelleri-vals-gosterisi-yapti-1048460982.html

İBB'nin Yenikapı'daki 30 Ağustos Kutlamaları'nda belediye personelleri vals gösterisi yaptı

İBB'nin Yenikapı'daki 30 Ağustos Kutlamaları'nda belediye personelleri vals gösterisi yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce Yenikapı'da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları programında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi personelinin vals... 30.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-30T23:31+0300

2021-08-30T23:31+0300

2021-08-30T23:31+0300

türkiye

30 ağustos zafer bayramı

ibb

vals

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Yenikapı Meydanı’nda etkinlik gerçekleştirdi.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de etkinliğe katıldı. Akşener burada yaptığı açıklamada, "Çanakkale'de Mustafa Kemal Atatürk, askerlerine sesleniyor, 'Size ölmeyi emrediyorum, biz savaşarak ölürken kazanılacak zamanda diğer birlikler gelir ve burayı korur, bu bir istiklal mücadelesidir' diyor. Sonra Sakarya’da 'Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır' diyor. 'Başkomutanın emri baş üstüne' diyor askerler ve sonuç itibariyle İstiklal Savaşı başarılıyor." diye konuştu.Program esnasında İBB personellerinin yaptığı vals gösterisi büyük alkış aldı.

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30 ağustos zafer bayramı, ibb, vals