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https://tr.sputniknews.com/20210830/netanyahu-yabanci-liderlerin-hediyelerini-devlete-iade-etmemekte-direniyor-1048460442.html
Netanyahu, yabancı liderlerin hediyelerini devlete iade etmemekte direniyor
Netanyahu, yabancı liderlerin hediyelerini devlete iade etmemekte direniyor
İsrail basınına göre eski başbakan, 12 yıllık iktidarı boyunca yabancı liderlerden aldığı tüm hediyeleri İsrail devletine iade etmesine yönelik talepleri... 30.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-30T23:16+0300
2021-08-30T23:21+0300
dünya
israil
benyamin netahyahu
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İsrail'in en uzun süre görevde kalan ve görevdeyken yolsuzluktan yargılanan ilk başbakanı iken 2 yıl içinde düzenlenen 4. erken seçimle iktidardan giden Benyamin Netanyahu, haziranda kaybettiği koltuğun ayrıcalıklarını bırakmaya yanaşmıyor.Putin, Obama, Trump'ın hediyelerine ne oldu? Uzun süre direndikten sonra bir nevi halk isyanı karşısında başbakanlık konutunu 10 Temmuz'da terk etmeyi kabul eden, ama bu arada yabancı yetkilileri orada ağırlamaya devam eden Netanyahu'nun 12 yıllık başbakanlığı döneminde ABD ve Rusya liderlerinden aldığı hediyeleri iade etmesi talebine de yanıt vermediği öğrenildi. Sağcı lider hakkındaki üç yolsuzluk suçlaması arasında kıyak geçtiği iş insanlarından karşılığında pahalı hediyeler alması da var. Hediyelerin nerede olduğu bilmediği gerekçesiyleCuma günü Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden tarafından ağırlanmış olan yeni İsrail Başbakanı Naftali Bennett'ın selefinden 12 yıllık başbakanlığında aldığı tüm hediyeleri İsrail devletine iade etmesini talep ettiği İsrail basınına yansıdı. Ancak Netanyahu'nun danışmanlarına göre eski başbakan hediyelerin yerini bilmediği gibi gerekçelerle iade yönünde adım atmıyor. Maariv gazetesi, Netanyahu'ya yabancı liderler tarafından verilen, dolayısıyla İsrail devletine ait olan toplam 42 hediyeyi iade etmesi talimatı gönderildiğini yazdı. Habere göre Başbakanlık Hukuk Müşaviri Shlomit Barnea, bu ay Netanyahu'ya kayıp olmadığı söylenen hediyelerin en az 27'sini acilen iade etmesini isteyen bir mektup yolladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından hediye edilen ve Eski-Yeni Ahit'in gelmiş geçmiş en etkili Yahudi yorumcusu Haham Rashi'nin tefsirini içeren İncil nüshası ve önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasını taşıyan ve ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasını emreden belgelerin kopyalarının da bunlar arasında olduğu belirtildi. 'Verildikleri koşullarda iade etmeniz gerekiyordu'The Times of Israel'in yayımladığı mektubun çevirisine göre Barnea, Netanyahu'ya şöyle hitap etti: "Başbakan olarak görev süresinizin sona ermesiyle birlikte, o süre boyunca aldığınız tüm hediyeleri… zamanın geçmesinden kaynaklanan makul aşınma ve yıpranma payı dışında verildikleri koşullarda iade etmeniz gerekiyordu."
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israil, benyamin netahyahu

Netanyahu, yabancı liderlerin hediyelerini devlete iade etmemekte direniyor

23:16 30.08.2021 (güncellendi: 23:21 30.08.2021)
© REUTERS / NIR ELIASBenyamin Netanyahu
Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2021
© REUTERS / NIR ELIAS
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İsrail basınına göre eski başbakan, 12 yıllık iktidarı boyunca yabancı liderlerden aldığı tüm hediyeleri İsrail devletine iade etmesine yönelik talepleri "Yerlerini bilmiyorum" gibi gerekçelerle geri püskürtüyor.
İsrail'in en uzun süre görevde kalan ve görevdeyken yolsuzluktan yargılanan ilk başbakanı iken 2 yıl içinde düzenlenen 4. erken seçimle iktidardan giden Benyamin Netanyahu, haziranda kaybettiği koltuğun ayrıcalıklarını bırakmaya yanaşmıyor.

Putin, Obama, Trump'ın hediyelerine ne oldu?

Uzun süre direndikten sonra bir nevi halk isyanı karşısında başbakanlık konutunu 10 Temmuz'da terk etmeyi kabul eden, ama bu arada yabancı yetkilileri orada ağırlamaya devam eden Netanyahu'nun 12 yıllık başbakanlığı döneminde ABD ve Rusya liderlerinden aldığı hediyeleri iade etmesi talebine de yanıt vermediği öğrenildi. Sağcı lider hakkındaki üç yolsuzluk suçlaması arasında kıyak geçtiği iş insanlarından karşılığında pahalı hediyeler alması da var.

Hediyelerin nerede olduğu bilmediği gerekçesiyle

Cuma günü Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden tarafından ağırlanmış olan yeni İsrail Başbakanı Naftali Bennett'ın selefinden 12 yıllık başbakanlığında aldığı tüm hediyeleri İsrail devletine iade etmesini talep ettiği İsrail basınına yansıdı. Ancak Netanyahu'nun danışmanlarına göre eski başbakan hediyelerin yerini bilmediği gibi gerekçelerle iade yönünde adım atmıyor.
Maariv gazetesi, Netanyahu'ya yabancı liderler tarafından verilen, dolayısıyla İsrail devletine ait olan toplam 42 hediyeyi iade etmesi talimatı gönderildiğini yazdı. Habere göre Başbakanlık Hukuk Müşaviri Shlomit Barnea, bu ay Netanyahu'ya kayıp olmadığı söylenen hediyelerin en az 27'sini acilen iade etmesini isteyen bir mektup yolladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından hediye edilen ve Eski-Yeni Ahit'in gelmiş geçmiş en etkili Yahudi yorumcusu Haham Rashi'nin tefsirini içeren İncil nüshası ve önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasını taşıyan ve ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasını emreden belgelerin kopyalarının da bunlar arasında olduğu belirtildi.

'Verildikleri koşullarda iade etmeniz gerekiyordu'

The Times of Israel'in yayımladığı mektubun çevirisine göre Barnea, Netanyahu'ya şöyle hitap etti:
"Başbakan olarak görev süresinizin sona ermesiyle birlikte, o süre boyunca aldığınız tüm hediyeleri… zamanın geçmesinden kaynaklanan makul aşınma ve yıpranma payı dışında verildikleri koşullarda iade etmeniz gerekiyordu."
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