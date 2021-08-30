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Putin: Aşı sonrasında antikor göstergelerim iyi
Putin: Aşı sonrasında antikor göstergelerim iyi
Rusya Devlet Başkanı Putin, Kovid-19 aşısı Sputnik V ile aşılandıktan sonra antikor göstergelerinin iyi düzeyde olduğunu belirtti. 30.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-30T17:22+0300
2021-08-30T17:22+0300
koronavirüs
rusya
vladimir putin
kremlin
koronavirüs
rusya’da koronavirüs salgını
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Kremlin’in yazılı açıklamasına göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tver Valisi İgor Rudenya ile yaptığı görüşmede, “Tüm bu göstergelerim iyi devam ediyor” ifadesini kullandı.Tver Bölgesi’ndeki aşılama süreci hakkında bilgi veren Vali İgor Rudenya, bölgenin tüm yetkililerin aşı yaptığını belirterek, “Şimdi bir fırsatın oldu, tahlillerimi verdim, bende 15 bin birimden fazla antikor çıktı. Aşımızın gerçekten iyi sonuçlar verdiğini söyleyebilirim” dedi.Vladimir Putin ilk doz aşısını 23 Mart’ta yapmıştı. Aşıdan 20 gün sonra kan tahlilin “korumanın yüksek düzeyde olduğunu” gösterdiğini bildiren Rus lider, seçimini Sputnik V aşısından yana yapmanın sebebi olarak Rus askerlere bu aşının yapılmasını göstererek, “Ne de olsa baş komutanım” şeklinde konuşmuştu.
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rusya, vladimir putin, kremlin, koronavirüs, rusya’da koronavirüs salgını

Putin: Aşı sonrasında antikor göstergelerim iyi

17:22 30.08.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2021
© Sputnik
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Kovid-19 aşısı Sputnik V ile aşılandıktan sonra antikor göstergelerinin iyi düzeyde olduğunu belirtti.
Kremlin’in yazılı açıklamasına göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tver Valisi İgor Rudenya ile yaptığı görüşmede, “Tüm bu göstergelerim iyi devam ediyor” ifadesini kullandı.
Tver Bölgesi’ndeki aşılama süreci hakkında bilgi veren Vali İgor Rudenya, bölgenin tüm yetkililerin aşı yaptığını belirterek, “Şimdi bir fırsatın oldu, tahlillerimi verdim, bende 15 bin birimden fazla antikor çıktı. Aşımızın gerçekten iyi sonuçlar verdiğini söyleyebilirim” dedi.
Vladimir Putin ilk doz aşısını 23 Mart’ta yapmıştı. Aşıdan 20 gün sonra kan tahlilin “korumanın yüksek düzeyde olduğunu” gösterdiğini bildiren Rus lider, seçimini Sputnik V aşısından yana yapmanın sebebi olarak Rus askerlere bu aşının yapılmasını göstererek, “Ne de olsa baş komutanım” şeklinde konuşmuştu.
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