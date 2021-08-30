https://tr.sputniknews.com/20210830/rusya-plaj-futbolu-dunya-kupasinin-sahibi-oldu-1048433634.html

Rusya, Plaj Futbolu Dünya Kupası’nın sahibi oldu

Rusya, Plaj Futbolu Dünya Kupası’nın sahibi oldu

Plaj Futbolu Dünya Kupası finalinde Japonya’yı yenen Rusya Milli Futbol Takımı dünya şampiyonu oldu. 30.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-30T01:38+0300

2021-08-30T01:38+0300

2021-08-30T01:38+0300

dünya

japonya

rusya futbol milli takımı

japon

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Plaj Futbolu Dünya Kupası’nın Moskova’da oynanan finalinde Japonya’yı Fedor Zemskov, Andrey Novikov, Artur Ferorotniy ve Yuriy Kraşenninikov’un attığı 2 golle 5-3 yenen Rusya Milli Futbol Takımı dünya şampiyonu oldu.Rusya, daha önce de aynı turnuvanın grup maçlarında karşılaştığı Japonya’yı 7-1’lik skorla mağlup etmişti.Üçüncü kez dünya şampiyonu olan Rusya, 2011 ve 2013’teki turnuvalarda da kupanın sahibi olmuştu. Rusya Milli Futbol Takımı’nın ayrıca 2 de bronz madalyası bulunuyor.

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japonya, rusya futbol milli takımı, japon