Rusya, Plaj Futbolu Dünya Kupası’nın sahibi oldu

Plaj Futbolu Dünya Kupası’nın Moskova’da oynanan finalinde Japonya’yı Fedor Zemskov, Andrey Novikov, Artur Ferorotniy ve Yuriy Kraşenninikov’un attığı 2 golle 5-3 yenen Rusya Milli Futbol Takımı dünya şampiyonu oldu.Rusya, daha önce de aynı turnuvanın grup maçlarında karşılaştığı Japonya’yı 7-1’lik skorla mağlup etmişti.Üçüncü kez dünya şampiyonu olan Rusya, 2011 ve 2013’teki turnuvalarda da kupanın sahibi olmuştu. Rusya Milli Futbol Takımı’nın ayrıca 2 de bronz madalyası bulunuyor.
Plaj Futbolu Dünya Kupası finalinde Japonya’yı yenen Rusya Milli Futbol Takımı dünya şampiyonu oldu.
Plaj Futbolu Dünya Kupası’nın Moskova’da oynanan finalinde Japonya’yı Fedor Zemskov, Andrey Novikov, Artur Ferorotniy ve Yuriy Kraşenninikov’un attığı 2 golle 5-3 yenen Rusya Milli Futbol Takımı dünya şampiyonu oldu.
Rusya, daha önce de aynı turnuvanın grup maçlarında karşılaştığı Japonya’yı 7-1’lik skorla mağlup etmişti.
Üçüncü kez dünya şampiyonu olan Rusya, 2011 ve 2013’teki turnuvalarda da kupanın sahibi olmuştu. Rusya Milli Futbol Takımı’nın ayrıca 2 de bronz madalyası bulunuyor.