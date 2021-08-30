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https://tr.sputniknews.com/20210830/rusya-plaj-futbolu-dunya-kupasinin-sahibi-oldu-1048433634.html
Rusya, Plaj Futbolu Dünya Kupası’nın sahibi oldu
Rusya, Plaj Futbolu Dünya Kupası’nın sahibi oldu
Plaj Futbolu Dünya Kupası finalinde Japonya’yı yenen Rusya Milli Futbol Takımı dünya şampiyonu oldu. 30.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-30T01:38+0300
2021-08-30T01:38+0300
dünya
japonya
rusya futbol milli takımı
japon
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Plaj Futbolu Dünya Kupası’nın Moskova’da oynanan finalinde Japonya’yı Fedor Zemskov, Andrey Novikov, Artur Ferorotniy ve Yuriy Kraşenninikov’un attığı 2 golle 5-3 yenen Rusya Milli Futbol Takımı dünya şampiyonu oldu.Rusya, daha önce de aynı turnuvanın grup maçlarında karşılaştığı Japonya’yı 7-1’lik skorla mağlup etmişti.Üçüncü kez dünya şampiyonu olan Rusya, 2011 ve 2013’teki turnuvalarda da kupanın sahibi olmuştu. Rusya Milli Futbol Takımı’nın ayrıca 2 de bronz madalyası bulunuyor.
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japonya, rusya futbol milli takımı, japon

Rusya, Plaj Futbolu Dünya Kupası’nın sahibi oldu

01:38 30.08.2021
© AARusya, Plaj Futbolu Dünya Kupası’nın sahibi oldu
Rusya, Plaj Futbolu Dünya Kupası’nın sahibi oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2021
© AA
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Plaj Futbolu Dünya Kupası finalinde Japonya’yı yenen Rusya Milli Futbol Takımı dünya şampiyonu oldu.
Plaj Futbolu Dünya Kupası’nın Moskova’da oynanan finalinde Japonya’yı Fedor Zemskov, Andrey Novikov, Artur Ferorotniy ve Yuriy Kraşenninikov’un attığı 2 golle 5-3 yenen Rusya Milli Futbol Takımı dünya şampiyonu oldu.
Rusya, daha önce de aynı turnuvanın grup maçlarında karşılaştığı Japonya’yı 7-1’lik skorla mağlup etmişti.
Üçüncü kez dünya şampiyonu olan Rusya, 2011 ve 2013’teki turnuvalarda da kupanın sahibi olmuştu. Rusya Milli Futbol Takımı’nın ayrıca 2 de bronz madalyası bulunuyor.
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