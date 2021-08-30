Rusya'da Gagarin anıtının çöpte bulunduğu kentin belediye başkan yardımcısı yargılanacak

Uzaya çıkan ilk insan ve Rusların çok değer verdiği bir isim olan Yuri Gagarin’in tasvir edildiği anıt Nevelsk’te çöpte bulunmuştu. Olayın tepki çekmesinin ardından yapılan inceleme sonucunda anıtın Spetsstroy şirketinden çalışanlar tarafından, haziran ayında yazılı bir sözleşme ve herhangi bir proje olmaksızın bir yetkilinin sözlü talimatı doğrultusunda yerinden söküldüğü anlaşıldı.Sahalin Bölge Savcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, konuyla ilgili Nevelsk Belediye Başkan Yardımcısı hakkında keyfi hareket ettiği gerekçesiyle cezai dava başlatıldı. Dava sulh ceza mahkemesine gönderildi.Anıt şu anda kent yönetim binasının bulunduğu yerde muhafaza ediliyor. Savcılık yetkililerin anıtın onarılmasına karar verdiğini aktardı.Anıt Sahalin bölgesindeki küçük bir liman kasabası olan Nevelsk’teki bir nehrin kıyısında, moloz ve çöp yığını arasında bulunmuştu. 2007’de yerleşim biriminin girişine dikilen anıtın, yerine benzin istasyonu yapılacağı için kaldırdığı belirtilmişti. Anıtın çöpte bulunması Rusya tarihine karşı yapılmış bir saygısızlık olarak değerlendirilmişti.Bu yıl Gagarin’in insanlık için uzay çağını başlatmasının 60. yıldönümü. Gagarin, Rusya’da başarının sembolü, ulusal onur kaynağı ve kahraman olarak görülüyor. Nitekim Gagarin’in uzaya çıktığı gün olan 12 Nisan 1961, Rusya’da her yıl Kozmonot Günü olarak kutlanıyor ve başarısının namına ülkenin dört bir yanında halk anıtlara çiçek bırakıyor.
Rusya’nın Sahalin bölgesindeki Nevelsk kentinde uzaya çıkan ilk insan Yuri Gagarin’in tasvir edildiği rölyefin çöpte bulunmasının Rusya’da tepki çekmesinin ardından, Nevelsk Belediye Başkan Yardımcısı hakkında cezai dava açıldı.
Uzaya çıkan ilk insan ve Rusların çok değer verdiği bir isim olan Yuri Gagarin’in tasvir edildiği anıt Nevelsk’te çöpte bulunmuştu. Olayın tepki çekmesinin ardından yapılan inceleme sonucunda anıtın Spetsstroy şirketinden çalışanlar tarafından, haziran ayında yazılı bir sözleşme ve herhangi bir proje olmaksızın bir yetkilinin sözlü talimatı doğrultusunda yerinden söküldüğü anlaşıldı.
Sahalin Bölge Savcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, konuyla ilgili Nevelsk Belediye Başkan Yardımcısı hakkında keyfi hareket ettiği gerekçesiyle cezai dava başlatıldı. Dava sulh ceza mahkemesine gönderildi.
Anıt şu anda kent yönetim binasının bulunduğu yerde muhafaza ediliyor. Savcılık yetkililerin anıtın onarılmasına karar verdiğini aktardı.
Anıt Sahalin bölgesindeki küçük bir liman kasabası olan Nevelsk’teki bir nehrin kıyısında, moloz ve çöp yığını arasında bulunmuştu. 2007’de yerleşim biriminin girişine dikilen anıtın, yerine benzin istasyonu yapılacağı için kaldırdığı belirtilmişti. Anıtın çöpte bulunması Rusya tarihine karşı yapılmış bir saygısızlık olarak değerlendirilmişti.
Bu yıl Gagarin’in insanlık için uzay çağını başlatmasının 60. yıldönümü. Gagarin, Rusya’da başarının sembolü, ulusal onur kaynağı ve kahraman olarak görülüyor. Nitekim Gagarin’in uzaya çıktığı gün olan 12 Nisan 1961, Rusya’da her yıl Kozmonot Günü olarak kutlanıyor ve başarısının namına ülkenin dört bir yanında halk anıtlara çiçek bırakıyor.