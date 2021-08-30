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https://tr.sputniknews.com/20210830/tupsuz-dalis-yapan-sarkici-dogus-olumden-dondu-1048454542.html
Tüpsüz dalış yapan şarkıcı Doğuş, ölümden döndü
Tüpsüz dalış yapan şarkıcı Doğuş, ölümden döndü
Antalya'da tüpsüz dalış yapan ünlü şarkıcı Doğuş, ölümden döndü. 30.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-30T19:04+0300
2021-08-30T19:04+0300
2021-08-30T19:04+0300
yaşam
türkiye
ölüm
doktor
şarkıcı
şarkı
doğuş
magazin
dalış
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Ailesi ile birlikte tekne turuna çıkan şarkıcı Doğuş, tüpsüz dalış yaparken az daha canından oluyordu.Doğuş'un suyun altında fazla kaldığını fark eden kaptan, denize atlayarak ünlü şarkıcıyı tekneye çıkardı. Kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcının kaptanın erken müdahalesi sayesinde önemli bir sağlık sorunu yaşamadığı öğrenildi. Sanatçının doktoru "1 dakika daha gecikilseydi fiziksel hasar hatta ölümle sonuçlanabilirdi" dedi.
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Tüpsüz dalış yapan şarkıcı Doğuş, ölümden döndü
Antalya'da tüpsüz dalış yapan ünlü şarkıcı Doğuş, ölümden döndü.
Ailesi ile birlikte tekne turuna çıkan
şarkıcı Doğuş, tüpsüz dalış yaparken az daha canından oluyordu.
Doğuş'un suyun altında fazla kaldığını fark eden kaptan, denize atlayarak ünlü şarkıcıyı tekneye çıkardı.
Kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcının kaptanın erken müdahalesi sayesinde önemli bir sağlık sorunu yaşamadığı öğrenildi.
Sanatçının doktoru
"1 dakika daha gecikilseydi fiziksel hasar hatta ölümle sonuçlanabilirdi" dedi.