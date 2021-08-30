https://tr.sputniknews.com/20210830/tupsuz-dalis-yapan-sarkici-dogus-olumden-dondu-1048454542.html

Tüpsüz dalış yapan şarkıcı Doğuş, ölümden döndü

Tüpsüz dalış yapan şarkıcı Doğuş, ölümden döndü

Antalya'da tüpsüz dalış yapan ünlü şarkıcı Doğuş, ölümden döndü. 30.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-30T19:04+0300

2021-08-30T19:04+0300

2021-08-30T19:04+0300

yaşam

türkiye

ölüm

doktor

şarkıcı

şarkı

doğuş

magazin

dalış

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Ailesi ile birlikte tekne turuna çıkan şarkıcı Doğuş, tüpsüz dalış yaparken az daha canından oluyordu.Doğuş'un suyun altında fazla kaldığını fark eden kaptan, denize atlayarak ünlü şarkıcıyı tekneye çıkardı. Kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcının kaptanın erken müdahalesi sayesinde önemli bir sağlık sorunu yaşamadığı öğrenildi. Sanatçının doktoru "1 dakika daha gecikilseydi fiziksel hasar hatta ölümle sonuçlanabilirdi" dedi.

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