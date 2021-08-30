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Uşak'ta eşi tarafından bıçaklanan erkek hayatını kaybetti
Uşak'ta eşi tarafından bıçaklanan erkek hayatını kaybetti
Uşak'ta tartıştığı karısı tarafından bıçaklanan kişi hastanede yaşamını yitirdi. 30.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-30T03:35+0300
2021-08-30T03:35+0300
2021-08-30T03:37+0300
türkiye
cinayet
bıçaklama
eş
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Karaağaç Mahallesi 2. Serçe Sokak'ta bir apartmanın birinci katında yaşayan 36 yaşındaki Yaşar A. ile 37 yaşındaki eşi S.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine S.A. kocası Yaşar A'yı bıçakla ağır yaraladı.Anadolu Ajansı'nın haberine göre İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.112 Acil Servis ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar A, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.S.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
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cinayet, bıçaklama, eş
Uşak'ta eşi tarafından bıçaklanan erkek hayatını kaybetti 03:35 30.08.2021 (güncellendi: 03:37 30.08.2021)
Uşak'ta tartıştığı karısı tarafından bıçaklanan kişi hastanede yaşamını yitirdi.
Karaağaç Mahallesi 2. Serçe Sokak'ta bir apartmanın birinci katında yaşayan
36 yaşındaki Yaşar A. ile 37 yaşındaki eşi S.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine S.A. kocası Yaşar A'yı
bıçakla ağır yaraladı.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar A, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
S.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.