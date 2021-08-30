https://tr.sputniknews.com/20210830/usakta-esi-tarafindan-bicaklanan-erkek-hayatini-kaybetti-1048434976.html

Uşak'ta eşi tarafından bıçaklanan erkek hayatını kaybetti

Uşak'ta eşi tarafından bıçaklanan erkek hayatını kaybetti

Uşak'ta tartıştığı karısı tarafından bıçaklanan kişi hastanede yaşamını yitirdi. 30.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-30T03:35+0300

2021-08-30T03:35+0300

2021-08-30T03:37+0300

türkiye

cinayet

bıçaklama

eş

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Karaağaç Mahallesi 2. Serçe Sokak'ta bir apartmanın birinci katında yaşayan 36 yaşındaki Yaşar A. ile 37 yaşındaki eşi S.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine S.A. kocası Yaşar A'yı bıçakla ağır yaraladı.Anadolu Ajansı'nın haberine göre İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.112 Acil Servis ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar A, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.S.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

türkiye

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cinayet, bıçaklama, eş