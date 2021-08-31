https://tr.sputniknews.com/20210831/bakan-koca-asisiz-esinin-kovid-19-mucadelesini-kazanmasini-bekleyen-kisinin-goruntulerini-paylasti-1048463317.html

Bakan Koca, aşısız eşinin Kovid-19 mücadelesini kazanmasını bekleyen kişinin görüntülerini paylaştı

Bakan Koca, aşısız eşinin Kovid-19 mücadelesini kazanmasını bekleyen kişinin görüntülerini paylaştı

Sağlık Bakanı Koca, aşılı olduğu için kendisi Kovid-19'u hafif atlatan ancak aşısız eşinin hastanedeki tedavisinin tamamlanmasını bekleyen kişinin videosunu... 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T01:29+0300

2021-08-31T01:29+0300

2021-08-31T01:29+0300

türkiye

sağlık bakanlığı

aşı

fahrettin koca

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Bir hastanın iyileşmesini beklemek nasıl bir duygudur? Hele hayat arkadaşınsa" mesajıyla Adıyamanlı 81 yaşındaki bir kişinin videosuna yer verdi.Adıyamanlı vatandaş videoda eşiyle beraber Kovid-19'a yakalandıklarını ancak kendisi üç kez aşı olduğu için hastalığı hafif atlattığını belirterek, "Fakat eşim aşı olmadı. Bu virüs geldi, hastalandı. Buraya getirdik, Allah'tan bekliyoruz ne yapalım. Hastalığı ne kadar sürer bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

türkiye

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sağlık bakanlığı, aşı, fahrettin koca