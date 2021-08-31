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Başkasının HES kodunu kullanan Kovid-19 hastası, yolcu otobüsünde yakalandı
Başkasının HES kodunu kullanan Kovid-19 hastası, yolcu otobüsünde yakalandı
Aydın'ın Söke ilçesinde şehirler arası yolcu otobüsünde başkasına ait HES koduyla yolculuk yaparken yakalanan Kovid-19 hastası, yurtta karantinaya alındı. 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T16:15+0300
2021-08-31T16:15+0300
türkiye
muğla
aydın
polis
yurt
otobüs
terminal
karantina
pandemi
koronavirüs
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan M.Z.T, İstanbul'a gitmek için arkadaşına ait HES kodunu kullanarak otobüs bileti aldı.AA'nın haberine göre, ihbar üzerine polis ekipleri, Söke Otogarı'nda otobüsü durdurdu. HES kodu taraması sonucu karantinada olması gerektiği belirlenen M.Z.T, 3 bin 150 lira para cezası kesilerek, karantina süresini tamamlaması için Germencik Kredi Yurtlar Kurumu yurduna gönderildi.Otobüsteki yolcular, M.Z.T'ye tepki gösterdi. Öte yandan, Söke Belediyesi ekipleri, tahliye edilen otobüsü dezenfekte etti.
türkiye
muğla
aydın
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muğla, aydın, polis, yurt, otobüs, terminal, karantina, pandemi, koronavirüs, hes kodu

Başkasının HES kodunu kullanan Kovid-19 hastası, yolcu otobüsünde yakalandı

16:15 31.08.2021
© AAkoronavirüs - polis
koronavirüs - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2021
© AA
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Aydın'ın Söke ilçesinde şehirler arası yolcu otobüsünde başkasına ait HES koduyla yolculuk yaparken yakalanan Kovid-19 hastası, yurtta karantinaya alındı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan M.Z.T, İstanbul'a gitmek için arkadaşına ait HES kodunu kullanarak otobüs bileti aldı.
AA'nın haberine göre, ihbar üzerine polis ekipleri, Söke Otogarı'nda otobüsü durdurdu. HES kodu taraması sonucu karantinada olması gerektiği belirlenen M.Z.T, 3 bin 150 lira para cezası kesilerek, karantina süresini tamamlaması için Germencik Kredi Yurtlar Kurumu yurduna gönderildi.
Otobüsteki yolcular, M.Z.T'ye tepki gösterdi. Öte yandan, Söke Belediyesi ekipleri, tahliye edilen otobüsü dezenfekte etti.
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