https://tr.sputniknews.com/20210831/baskasinin-hes-kodunu-kullanan-kovid-19-hastasi-yolcu-otobusunde-yakalandi-1048480321.html

Başkasının HES kodunu kullanan Kovid-19 hastası, yolcu otobüsünde yakalandı

Başkasının HES kodunu kullanan Kovid-19 hastası, yolcu otobüsünde yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde şehirler arası yolcu otobüsünde başkasına ait HES koduyla yolculuk yaparken yakalanan Kovid-19 hastası, yurtta karantinaya alındı. 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T16:15+0300

2021-08-31T16:15+0300

2021-08-31T16:15+0300

türkiye

muğla

aydın

polis

yurt

otobüs

terminal

karantina

pandemi

koronavirüs

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan M.Z.T, İstanbul'a gitmek için arkadaşına ait HES kodunu kullanarak otobüs bileti aldı.AA'nın haberine göre, ihbar üzerine polis ekipleri, Söke Otogarı'nda otobüsü durdurdu. HES kodu taraması sonucu karantinada olması gerektiği belirlenen M.Z.T, 3 bin 150 lira para cezası kesilerek, karantina süresini tamamlaması için Germencik Kredi Yurtlar Kurumu yurduna gönderildi.Otobüsteki yolcular, M.Z.T'ye tepki gösterdi. Öte yandan, Söke Belediyesi ekipleri, tahliye edilen otobüsü dezenfekte etti.

türkiye

muğla

aydın

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muğla, aydın, polis, yurt, otobüs, terminal, karantina, pandemi, koronavirüs, hes kodu