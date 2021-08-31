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Akşam Postası - Sputnik Türkiye
AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://tr.sputniknews.com/20210831/erdogan-bayraktar-roportajini-yapan-gazeteci-sancar-haberi-yayinlamadan-gonderdim-kendisi-onayladi-1048490572.html
Erdoğan Bayraktar röportajını yapan gazeteci Sancar: Haberi yayınlamadan gönderdim, kendisi onayladı
Erdoğan Bayraktar röportajını yapan gazeteci Sancar: Haberi yayınlamadan gönderdim, kendisi onayladı
Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ile yaptığı röportajı anlatan gazeteci Altan Sancar, "Ses kaydı aldım ama kendimi garantiye almak için haberi... 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T22:24+0300
2021-08-31T22:24+0300
akşam postasi
erdoğan bayraktar
röportaj
tape
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Erdoğan Bayraktar röportajını yapan gazeteci Altan Sancar: Haberi yayınlamadan gönderdim kendisi de onayladı
Erdoğan Bayraktar röportajını yapan gazeteci Altan Sancar: Haberi yayınlamadan gönderdim kendisi de onayladı
Gazeteci Altan Sancar, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ile yaptığı röportajın hikayesini RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı.Sancar, "Ben kerpetenle ağzından kelimeler alabilir miyim diye umuyordum ama 'Beni attılar’' cümlesini kurdu. 'A'dan Z'ye doğrudur' konusunda daha ben sormadan Erdoğan bey anlatmaya başladı. Ben kendisine 'Bunları yazabilir miyim?' dedim ve Erdoğan bey de, 'Değiştirmeyeceksen, çarpıtmayacaksan yaz, çarpıtmazsan Allah razı olsun, çarpıtırsın da diyebileceğim bir şey yok" dedi.'Değiştirme yoktur, yayınlayabilirsin'Sancar, şu ifadeleri kullandı:- Ses kaydı var ama kendimi güvenceye almam gerektiğini düşündüm bu yüzden Erdoğan Bayraktar'a haberin deşifresini gönderdim, kendisi okudu. Bu söyleşinin yayınlanacağı mecraları da aktardım. 15 dakika sonra bana döndü ve 'Benim söylediklerimdir, herhangi bir değiştirme yoktur, yayınlayabilirsin’' dedi.- Erdoğan bey röportaj sonrasında attığı tweette aslında yalanlamıyor. Benimle olan sohbetinden ben şunu anlıyorum; 'Evet o tapeler var, benimle ilgili kısmı doğrudur.' Anladığım kadarıyla Erdoğan bey, 'hırsızlık, rüşvet' suçlamasıyla yaşamak istemiyor, aklanmak istiyor.- Konuşmamızdaki son mesajı, 'Seninle yakınlaşabiliriz' yani seninle oturup sohbet edebiliriz şeklindeydi ben de olup bitenlerin üzerine ileride konuşmak istediğimi dile getirdim."
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Atilla Güner
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erdoğan bayraktar, röportaj, tape, altan sancar, аудио

Erdoğan Bayraktar röportajını yapan gazeteci Sancar: Haberi yayınlamadan gönderdim, kendisi onayladı

22:24 31.08.2021
AKŞAM POSTASI
Erdoğan Bayraktar röportajını yapan gazeteci Altan Sancar: Haberi yayınlamadan gönderdim kendisi de onayladı
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ile yaptığı röportajı anlatan gazeteci Altan Sancar, "Ses kaydı aldım ama kendimi garantiye almak için haberi önceden Erdoğan beye de gönderdim. 'Bunlar benim sözlerimdir, yayınlayabilirsin' diye habere onay verdi" dedi.
Gazeteci Altan Sancar, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ile yaptığı röportajın hikayesini RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı.
Sancar, "Ben kerpetenle ağzından kelimeler alabilir miyim diye umuyordum ama 'Beni attılar’' cümlesini kurdu. 'A'dan Z'ye doğrudur' konusunda daha ben sormadan Erdoğan bey anlatmaya başladı. Ben kendisine 'Bunları yazabilir miyim?' dedim ve Erdoğan bey de, 'Değiştirmeyeceksen, çarpıtmayacaksan yaz, çarpıtmazsan Allah razı olsun, çarpıtırsın da diyebileceğim bir şey yok" dedi.

'Değiştirme yoktur, yayınlayabilirsin'

Sancar, şu ifadeleri kullandı:
- Ses kaydı var ama kendimi güvenceye almam gerektiğini düşündüm bu yüzden Erdoğan Bayraktar'a haberin deşifresini gönderdim, kendisi okudu. Bu söyleşinin yayınlanacağı mecraları da aktardım. 15 dakika sonra bana döndü ve 'Benim söylediklerimdir, herhangi bir değiştirme yoktur, yayınlayabilirsin’' dedi.
- Erdoğan bey röportaj sonrasında attığı tweette aslında yalanlamıyor. Benimle olan sohbetinden ben şunu anlıyorum; 'Evet o tapeler var, benimle ilgili kısmı doğrudur.' Anladığım kadarıyla Erdoğan bey, 'hırsızlık, rüşvet' suçlamasıyla yaşamak istemiyor, aklanmak istiyor.
- Konuşmamızdaki son mesajı, 'Seninle yakınlaşabiliriz' yani seninle oturup sohbet edebiliriz şeklindeydi ben de olup bitenlerin üzerine ileride konuşmak istediğimi dile getirdim."
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