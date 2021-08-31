https://tr.sputniknews.com/20210831/erdogan-bayraktar-roportajini-yapan-gazeteci-sancar-haberi-yayinlamadan-gonderdim-kendisi-onayladi-1048490572.html

Erdoğan Bayraktar röportajını yapan gazeteci Sancar: Haberi yayınlamadan gönderdim, kendisi onayladı

Erdoğan Bayraktar röportajını yapan gazeteci Sancar: Haberi yayınlamadan gönderdim, kendisi onayladı

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ile yaptığı röportajı anlatan gazeteci Altan Sancar, "Ses kaydı aldım ama kendimi garantiye almak için haberi... 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T22:24+0300

2021-08-31T22:24+0300

2021-08-31T22:24+0300

akşam postasi

erdoğan bayraktar

röportaj

tape

altan sancar

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Erdoğan Bayraktar röportajını yapan gazeteci Altan Sancar: Haberi yayınlamadan gönderdim kendisi de onayladı Erdoğan Bayraktar röportajını yapan gazeteci Altan Sancar: Haberi yayınlamadan gönderdim kendisi de onayladı

Gazeteci Altan Sancar, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ile yaptığı röportajın hikayesini RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı.Sancar, "Ben kerpetenle ağzından kelimeler alabilir miyim diye umuyordum ama 'Beni attılar’' cümlesini kurdu. 'A'dan Z'ye doğrudur' konusunda daha ben sormadan Erdoğan bey anlatmaya başladı. Ben kendisine 'Bunları yazabilir miyim?' dedim ve Erdoğan bey de, 'Değiştirmeyeceksen, çarpıtmayacaksan yaz, çarpıtmazsan Allah razı olsun, çarpıtırsın da diyebileceğim bir şey yok" dedi.'Değiştirme yoktur, yayınlayabilirsin'Sancar, şu ifadeleri kullandı:- Ses kaydı var ama kendimi güvenceye almam gerektiğini düşündüm bu yüzden Erdoğan Bayraktar'a haberin deşifresini gönderdim, kendisi okudu. Bu söyleşinin yayınlanacağı mecraları da aktardım. 15 dakika sonra bana döndü ve 'Benim söylediklerimdir, herhangi bir değiştirme yoktur, yayınlayabilirsin’' dedi.- Erdoğan bey röportaj sonrasında attığı tweette aslında yalanlamıyor. Benimle olan sohbetinden ben şunu anlıyorum; 'Evet o tapeler var, benimle ilgili kısmı doğrudur.' Anladığım kadarıyla Erdoğan bey, 'hırsızlık, rüşvet' suçlamasıyla yaşamak istemiyor, aklanmak istiyor.- Konuşmamızdaki son mesajı, 'Seninle yakınlaşabiliriz' yani seninle oturup sohbet edebiliriz şeklindeydi ben de olup bitenlerin üzerine ileride konuşmak istediğimi dile getirdim."

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2021

Atilla Güner https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

Atilla Güner https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

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Atilla Güner https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

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