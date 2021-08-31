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'Filenin Sultanları' tarihinde ilk kez 7'de 7 yaparak yarı finale yükseldi
'Filenin Sultanları' tarihinde ilk kez 7'de 7 yaparak yarı finale yükseldi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya'yı 3-0 mağlup ederek, Avrupa Şampiyonası'nda 7'de 7 yaparak yarı finale yükseldi. 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T21:57+0300
2021-08-31T21:57+0300
2021-08-31T22:14+0300
türkiye
türkiye a milli kadın voleybol takımı
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye a milli kadın voleybol takımı
'Filenin Sultanları' tarihinde ilk kez 7'de 7 yaparak yarı finale yükseldi
21:57 31.08.2021 (güncellendi: 22:14 31.08.2021)
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya'yı 3-0 mağlup ederek, Avrupa Şampiyonası'nda 7'de 7 yaparak yarı finale yükseldi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.