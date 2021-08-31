Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210831/filenin-sultanlari-tarihinde-ilk-kez-7de-7-yaparak-yari-finale-yukseldi-1048490060.html
'Filenin Sultanları' tarihinde ilk kez 7'de 7 yaparak yarı finale yükseldi
'Filenin Sultanları' tarihinde ilk kez 7'de 7 yaparak yarı finale yükseldi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya'yı 3-0 mağlup ederek, Avrupa Şampiyonası'nda 7'de 7 yaparak yarı finale yükseldi. 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T21:57+0300
2021-08-31T22:14+0300
türkiye
türkiye a milli kadın voleybol takımı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/14/1048202329_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f469dfb969453dccb3a6eae974810c1e.jpg
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/14/1048202329_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_ace4856cb8e255856aa70d0410ebf6bf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye a milli kadın voleybol takımı

'Filenin Sultanları' tarihinde ilk kez 7'de 7 yaparak yarı finale yükseldi

21:57 31.08.2021 (güncellendi: 22:14 31.08.2021)
© AAA Milli Kadın Voleybol Takımı
A Milli Kadın Voleybol Takımı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2021
© AA
Abone ol
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya'yı 3-0 mağlup ederek, Avrupa Şampiyonası'nda 7'de 7 yaparak yarı finale yükseldi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.
1800010
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
22:16Brezilya Amazonlarında yangınlar ağustosta beş kattan fazla arttı
22:12Suudi Arabistan'da okullarda cep telefonu kullanımı ve fotoğraf çekimi yasaklandı
22:03Duvardan akan sarı sıvı şüphe uyandırdı: Evde ceset bulundu
21:57'Filenin Sultanları' tarihinde ilk kez 7'de 7 yaparak yarı finale yükseldi
21:53İBB Sözcüsü Ongun: Can Ataklı’nın bugün İSPARK konusunda yazdığı yazı baştan sona yanlıştır
21:38Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan ‘yeni artış dönemleri’ açıklaması
21:30Eskişehir Valiliği, 15 günlük etkinlik yasağı getirdi
21:26BM’den Rusya’ya ‘tahliye’ teşekkürü
21:20BM'den Taliban'a 'kapsayıcı hükümet kurma ve insan haklarına saygı' çağrısı
21:19Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres: Afganistan'da insani felaket kapıda
21:13AB Komisyonu: Türkiye-AB göç mutabakatı Afganlar için uygun değil
21:13Demet Akbağ: Aşı olmayı ihmal etmeyelim
21:08Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: ‘Uzun Kovid’ dokuz aydan fazla sürebilir
21:01Güney Afrika'da tespit edilen Kovid-19'un yeni varyantı 'C.1.2' nadir görülüyor
20:55Estonya’nın yeni Cumhurbaşkanı Alar Karis oldu
20:49Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı
20:42Şenol Güneş: Grup liderliğini sürdürmek istiyoruz
20:36Taliban, Afganistan ekonomisini yeniden inşa etmek için profesyonelleri arıyor
20:35Türkiye'de son 24 saatte 21 bin 893 yeni vaka tespit edildi, 252 kişi hayatını kaybetti
20:33Rusya'da denizaltı takibi için geliştirilen insansız araçlar test ediliyor