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Havai fişekler düğünde davetliler arasında patladı
Havai fişekler düğünde davetliler arasında patladı
Sultangazi'de, mahalle arasında yapılan düğünde atılan havai fişek, yükseldikten sonra davetlilerin arasına düşerek patladı. Davetlilerin yaşadığı korku dolu... 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T12:12+0300
2021-08-31T12:12+0300
2021-08-31T12:14+0300
türkiye
sultangazi
havai fişek
düğün
kaza
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Sultangazi'de sokakta yapılan düğünde bir grup, hemen yakınlarda havai fişek patlatmaya başladı. Yanlış yerleştirilen havai fişekler, bir süre havada yükseldikten sonra düğündekilerin arasına düşerek patladı. Alandakilerin korkuyla kaçıştıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.
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sultangazi, havai fişek, düğün, kaza
Havai fişekler düğünde davetliler arasında patladı 12:12 31.08.2021 (güncellendi: 12:14 31.08.2021)
Sultangazi'de, mahalle arasında yapılan düğünde atılan havai fişek, yükseldikten sonra davetlilerin arasına düşerek patladı. Davetlilerin yaşadığı korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sultangazi'de sokakta yapılan düğünde bir grup, hemen yakınlarda havai fişek patlatmaya başladı.
Yanlış yerleştirilen havai fişekler, bir süre havada yükseldikten sonra düğündekilerin arasına düşerek
patladı.
Alandakilerin korkuyla kaçıştıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olayda şans eseri yaralanan olmadı.