Macaristan Büyükelçisi Mattis: Twitter mavi tik girişimimi reddetti, kimim ben o zaman?

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Twitter'ın hesabını doğrulamayı reddettiğini açıkladı. Twitter'dan açıklama yapan Mattis, "Günün haberi: Twitter mavi tik girişimimi reddetti. Macaristan'ın Türkiye'deki büyükelçisi değilim yani...Sizce, değerli takipçiler, kimim ben o zaman?" ifadelerini kullandı.
Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Twitter'ın hesabını doğrulamayı reddettiğini açıkladı.
Twitter'dan açıklama yapan Mattis, "Günün haberi: Twitter mavi tik girişimimi reddetti. Macaristan'ın Türkiye'deki büyükelçisi değilim yani...Sizce, değerli takipçiler, kimim ben o zaman?" ifadelerini kullandı.
Günün haberi: Twitter mavi tik girişimimi reddetti. Macaristan'ın Türkiye'deki büyükelçisi değilim yanı...Sizce, değerli takıpçılar, kimim ben o zaman?