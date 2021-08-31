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Macaristan Büyükelçisi Mattis: Twitter mavi tik girişimimi reddetti, kimim ben o zaman?
Macaristan Büyükelçisi Mattis: Twitter mavi tik girişimimi reddetti, kimim ben o zaman?
Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Twitter'ın hesabını doğrulamayı reddettiğini açıkladı. 31.08.2021, Sputnik Türkiye
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Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Twitter'ın hesabını doğrulamayı reddettiğini açıkladı. Twitter'dan açıklama yapan Mattis, "Günün haberi: Twitter mavi tik girişimimi reddetti. Macaristan'ın Türkiye'deki büyükelçisi değilim yani...Sizce, değerli takipçiler, kimim ben o zaman?" ifadelerini kullandı.
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macaristan, mavi tik, twitter

Macaristan Büyükelçisi Mattis: Twitter mavi tik girişimimi reddetti, kimim ben o zaman?

11:14 31.08.2021
© AAViktor Mattis
Viktor Mattis - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2021
© AA
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Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Twitter'ın hesabını doğrulamayı reddettiğini açıkladı.
Twitter'dan açıklama yapan Mattis, "Günün haberi: Twitter mavi tik girişimimi reddetti. Macaristan'ın Türkiye'deki büyükelçisi değilim yani...Sizce, değerli takipçiler, kimim ben o zaman?" ifadelerini kullandı.
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