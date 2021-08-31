https://tr.sputniknews.com/20210831/meteoroloji-kuvvetli-yagis-geliyor-1048466099.html

Meteoroloji: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji tahminlerine göre Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Afyonkarahisar, Eskişehir ve... 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T06:58+0300

2021-08-31T06:58+0300

2021-08-31T06:57+0300

yaşam

sağanak yağış

meteoroloji genel müdürlüğü

meteoroloji

sağanak

sağanak yağış uyarısı

gök gürültülü sağanak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Samsun'un doğu, Konya'nın batı çevreleri ile Isparta, Ankara, Çankırı ve Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

https://tr.sputniknews.com/20210813/dogu-karadenizde-yerel-siddetli-yagis-uyarisi-1047998864.html

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