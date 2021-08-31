https://tr.sputniknews.com/20210831/meteoroloji-kuvvetli-yagis-geliyor-1048466099.html
Meteoroloji: Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji: Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji tahminlerine göre Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Afyonkarahisar, Eskişehir ve... 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T06:58+0300
2021-08-31T06:58+0300
2021-08-31T06:57+0300
yaşam
sağanak yağış
meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji
sağanak
sağanak yağış uyarısı
gök gürültülü sağanak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Samsun'un doğu, Konya'nın batı çevreleri ile Isparta, Ankara, Çankırı ve Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20210813/dogu-karadenizde-yerel-siddetli-yagis-uyarisi-1047998864.html
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sağanak yağış, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, sağanak, sağanak yağış uyarısı, gök gürültülü sağanak
Meteoroloji: Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji tahminlerine göre Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Samsun'un doğu, Konya'nın batı çevreleri ile Isparta, Ankara, Çankırı ve Ordu çevrelerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Samsun'un doğu, Konya'nın batı çevreleri ile Isparta, Ankara, Çankırı ve Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.