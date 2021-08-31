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Nike çalışanlarına bir haftalık 'kafa izni'
Nike çalışanlarına bir haftalık 'kafa izni'
Dünyanın önde gelen spor giyim ve aksesuarları markası Nike, çalışanlarına pandeminin neden olduğu stresi atmaları ve deşarj olmaları için bir hafta kafa izni... 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T15:06+0300
2021-08-31T15:06+0300
nike
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Merkez ofisi ABD'nin Oregon eyaletinde bulunan Nike, çalışanlarına bir haftalık ücretli 'kafa izni' verdiğini açıkladı. Nike’ın merkez ofisinin başındaki isim olan Matt Marrazzo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rahatlamak, stres atmak ve sevdiklerinizle vakit geçirmek için zaman ayırın. Çalışmayın" ifadelerini kullandı. Mental sağlığın önemine de vurgu yapan Marrazzo, "Eşi benzeri görülmemiş bir (belki de iki) yılın ardından dinlenmek ve iyileşmek için zaman ayırmak iyi performans göstermek ve akıl sağlığını korumak için kilit rol oynuyor. Bu ekip için sadece bir hafta izin anlamına gelmiyor. Bu akıl sağlığını öncelik haline getirerek de işlerin yapılabileceğinin göstergesi" dedi.Daha önce, iş hayatına yönelik sosyal ağ sitesi LinkedIn ve çöpçatanlık uygulaması Bumble da çalışanlarının pandemi döneminde tükenmişlik hissi yaşamamaları için haftalık tatiller vermişti.
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nike, tatil, koronavirüs

Nike çalışanlarına bir haftalık 'kafa izni'

15:06 31.08.2021
© AFP 2021 / Drew AngererNike
Nike - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2021
© AFP 2021 / Drew Angerer
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Dünyanın önde gelen spor giyim ve aksesuarları markası Nike, çalışanlarına pandeminin neden olduğu stresi atmaları ve deşarj olmaları için bir hafta kafa izni verdi.
Merkez ofisi ABD'nin Oregon eyaletinde bulunan Nike, çalışanlarına bir haftalık ücretli 'kafa izni' verdiğini açıkladı.
Nike’ın merkez ofisinin başındaki isim olan Matt Marrazzo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rahatlamak, stres atmak ve sevdiklerinizle vakit geçirmek için zaman ayırın. Çalışmayın" ifadelerini kullandı.
Mental sağlığın önemine de vurgu yapan Marrazzo, "Eşi benzeri görülmemiş bir (belki de iki) yılın ardından dinlenmek ve iyileşmek için zaman ayırmak iyi performans göstermek ve akıl sağlığını korumak için kilit rol oynuyor. Bu ekip için sadece bir hafta izin anlamına gelmiyor. Bu akıl sağlığını öncelik haline getirerek de işlerin yapılabileceğinin göstergesi" dedi.
Daha önce, iş hayatına yönelik sosyal ağ sitesi LinkedIn ve çöpçatanlık uygulaması Bumble da çalışanlarının pandemi döneminde tükenmişlik hissi yaşamamaları için haftalık tatiller vermişti.
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