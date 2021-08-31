https://tr.sputniknews.com/20210831/nike-calisanlarina-bir-haftalik-kafa-izni-1048478167.html

Nike çalışanlarına bir haftalık 'kafa izni'

Nike çalışanlarına bir haftalık 'kafa izni'

Dünyanın önde gelen spor giyim ve aksesuarları markası Nike, çalışanlarına pandeminin neden olduğu stresi atmaları ve deşarj olmaları için bir hafta kafa izni... 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T15:06+0300

2021-08-31T15:06+0300

2021-08-31T15:06+0300

nike

tatil

koronavirüs

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Merkez ofisi ABD'nin Oregon eyaletinde bulunan Nike, çalışanlarına bir haftalık ücretli 'kafa izni' verdiğini açıkladı. Nike’ın merkez ofisinin başındaki isim olan Matt Marrazzo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rahatlamak, stres atmak ve sevdiklerinizle vakit geçirmek için zaman ayırın. Çalışmayın" ifadelerini kullandı. Mental sağlığın önemine de vurgu yapan Marrazzo, "Eşi benzeri görülmemiş bir (belki de iki) yılın ardından dinlenmek ve iyileşmek için zaman ayırmak iyi performans göstermek ve akıl sağlığını korumak için kilit rol oynuyor. Bu ekip için sadece bir hafta izin anlamına gelmiyor. Bu akıl sağlığını öncelik haline getirerek de işlerin yapılabileceğinin göstergesi" dedi.Daha önce, iş hayatına yönelik sosyal ağ sitesi LinkedIn ve çöpçatanlık uygulaması Bumble da çalışanlarının pandemi döneminde tükenmişlik hissi yaşamamaları için haftalık tatiller vermişti.

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nike, tatil, koronavirüs