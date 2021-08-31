Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210831/ogretmenlere-2-eylulden-itibaren-ogretim-yilina-hazirlik-odemesi-yapilacak-1048487044.html
Öğretmenlere, 2 Eylül'den itibaren öğretim yılına hazırlık ödemesi yapılacak
Öğretmenlere, 2 Eylül'den itibaren öğretim yılına hazırlık ödemesi yapılacak
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere, 2 Eylül'den itibaren bu yılki öğretim yılına hazırlık ödeneği verilecek. 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T19:51+0300
2021-08-31T19:51+0300
türkiye
eğitim
meb
milli eğitim bakanlığı (meb)
öğretmen
ödeme
uzaktan eğitim
yüz yüze eğitim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102709/66/1027096686_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_1abcb9713f4213fcfadb3b810cb98dbf.jpg
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıda, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, bu yıl 1250 lira olduğu belirtildi.Öğretmenlere bu ödemenin 2 Eylül 2021'den itibaren yapılacağı bildirildi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102709/66/1027096686_43:0:846:602_1920x0_80_0_0_28927670a40a5abef2f8134e4212b055.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
eğitim, meb, milli eğitim bakanlığı (meb), öğretmen, ödeme, uzaktan eğitim, yüz yüze eğitim

Öğretmenlere, 2 Eylül'den itibaren öğretim yılına hazırlık ödemesi yapılacak

19:51 31.08.2021
© AAÖğretmen - okul
Öğretmen - okul - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2021
© AA
Abone ol
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere, 2 Eylül'den itibaren bu yılki öğretim yılına hazırlık ödeneği verilecek.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıda, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, bu yıl 1250 lira olduğu belirtildi.
Öğretmenlere bu ödemenin 2 Eylül 2021'den itibaren yapılacağı bildirildi.
930000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:55Estonya’nın yeni Cumhurbaşkanı Alar Karis oldu
20:49Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı
20:42Şenol Güneş: Grup liderliğini sürdürmek istiyoruz
20:36Taliban, Afganistan ekonomisini yeniden inşa etmek için profesyonelleri arıyor
20:35Türkiye'de son 24 saatte 21 bin 893 yeni vaka tespit edildi, 252 kişi hayatını kaybetti
20:33Rusya'da denizaltı takibi için geliştirilen insansız araçlar test ediliyor
20:30Husiler, BM'nin Yemen halkına yardım amacıyla 171 ton zararlı tohum gönderdiğini iddia etti
20:19ABD'de Kovid-19 salgınında çocuk vakaların sayısı bir ayda 5 kattan fazla arttı
20:12Taliban: ABD ile iyi ilişkilere sahip olmak istiyoruz
19:58Washington Post: ABD'nin Afganistan'da geride binlerce kişiyi bırakması ahlaki felaket
19:579 saat ertelenen Kazan-Antalya seferi, savcıların dikkatini çekti
19:56Galatasaray'da ihracı istenen Mustafa Cengiz yönetimi için karar çıktı
19:51Öğretmenlere, 2 Eylül'den itibaren öğretim yılına hazırlık ödemesi yapılacak
19:44Birleşmiş Milletler'e göre Asya-Pasifik'teki göçmen türler plastik kirliliğine karşı çok savunmasız
19:43Moskova'dan Bakü'ye Ermeni savaş esirlerini koşulsuz serbest bırakma çağrısı
19:27YÖK duyurdu: Sağlık lisans tamamlama başvuruları başladı
19:20İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 'PCR Testi' konulu yeni bir genelge daha gönderdi
19:163 kızını öldüren imam gözaltına alındı
19:16Maske karşıtı kadın bu kez İETT otobüsünü karıştırdı
19:10Göztepe'de Ünal Karaman dönemi sona erdi