https://tr.sputniknews.com/20210831/ogretmenlere-2-eylulden-itibaren-ogretim-yilina-hazirlik-odemesi-yapilacak-1048487044.html

Öğretmenlere, 2 Eylül'den itibaren öğretim yılına hazırlık ödemesi yapılacak

Öğretmenlere, 2 Eylül'den itibaren öğretim yılına hazırlık ödemesi yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere, 2 Eylül'den itibaren bu yılki öğretim yılına hazırlık ödeneği verilecek. 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T19:51+0300

2021-08-31T19:51+0300

2021-08-31T19:51+0300

türkiye

eğitim

meb

milli eğitim bakanlığı (meb)

öğretmen

ödeme

uzaktan eğitim

yüz yüze eğitim

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıda, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, bu yıl 1250 lira olduğu belirtildi.Öğretmenlere bu ödemenin 2 Eylül 2021'den itibaren yapılacağı bildirildi.

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eğitim, meb, milli eğitim bakanlığı (meb), öğretmen, ödeme, uzaktan eğitim, yüz yüze eğitim