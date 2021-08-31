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https://tr.sputniknews.com/20210831/ogretmenlere-2-eylulden-itibaren-ogretim-yilina-hazirlik-odemesi-yapilacak-1048487044.html
Öğretmenlere, 2 Eylül'den itibaren öğretim yılına hazırlık ödemesi yapılacak
Öğretmenlere, 2 Eylül'den itibaren öğretim yılına hazırlık ödemesi yapılacak
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere, 2 Eylül'den itibaren bu yılki öğretim yılına hazırlık ödeneği verilecek. 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T19:51+0300
2021-08-31T19:51+0300
2021-08-31T19:51+0300
türkiye
eğitim
meb
milli eğitim bakanlığı (meb)
öğretmen
ödeme
uzaktan eğitim
yüz yüze eğitim
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıda, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, bu yıl 1250 lira olduğu belirtildi.Öğretmenlere bu ödemenin 2 Eylül 2021'den itibaren yapılacağı bildirildi.
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eğitim, meb, milli eğitim bakanlığı (meb), öğretmen, ödeme, uzaktan eğitim, yüz yüze eğitim
Öğretmenlere, 2 Eylül'den itibaren öğretim yılına hazırlık ödemesi yapılacak
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere, 2 Eylül'den itibaren bu yılki öğretim yılına hazırlık ödeneği verilecek.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıda , öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, bu yıl 1250 lira olduğu belirtildi.
Öğretmenlere bu ödemenin 2 Eylül 2021'den itibaren yapılacağı bildirildi.