Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan ‘yeni artış dönemleri’ açıklaması

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ceyhan, "AŞILAMADA SON DURUMUMUZ 1) Aşı sayılarını bütün nüfusa böldüğümüzde; - 1. Doz oranı % 56 - 2. Doz oranı % 43. 2) Üstelik bu sayıların ne kadarı 2 doz Biontech, ne kadarı 2 doz Sinovac, ne kadarı 3 doz Sinovac bilmiyoruz. Bu oranlarla yeni artış dönemlerini engelleyemeyiz." ifadelerine yer verdi.Çocukaların koronavirüse yakalanma durumu hakkında da değerlendirmede bulunan Ceyhan, hastaneye yatışlarda artış olduğunu dile getirdi.Ceyhan, "ABD’de vaka sayıları henüz Ocak’taki düzeye ulaşmadan, çocuklarda COVID nedenli hastane yatışlarında büyük artış var" diye yazdı.
Aşılama oranlarını paylaşarak yeni artış dönemlerinin bu oranlar ile engellenemeyeceğini belirten enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Kendimiz, ailemiz ve ülkemiz için aşılamayı hızlandırmalıyız” dedi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ceyhan, "AŞILAMADA SON DURUMUMUZ 1) Aşı sayılarını bütün nüfusa böldüğümüzde; - 1. Doz oranı % 56 - 2. Doz oranı % 43. 2) Üstelik bu sayıların ne kadarı 2 doz Biontech, ne kadarı 2 doz Sinovac, ne kadarı 3 doz Sinovac bilmiyoruz. Bu oranlarla yeni artış dönemlerini engelleyemeyiz." ifadelerine yer verdi.
AŞILAMADA SON DURUMUMUZ 1) Aşı sayılarını bütün nüfusa böldüğümüzde; - 1. Doz oranı % 56 - 2. Doz oranı % 43. 2) Üstelik bu sayıların ne kadarı 2 doz Biontech, ne kadarı 2 doz Sinovac, ne kadarı 3 doz Sinovac bilmiyoruz. Bu oranlarla yeni artış dönemlerini engelleyemeyiz. pic.twitter.com/7gYMyIIvhq