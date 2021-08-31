https://tr.sputniknews.com/20210831/prof-dr-mehmet-ceyhandan-yeni-artis-donemleri-aciklamasi-1048489831.html

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan ‘yeni artış dönemleri’ açıklaması

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan ‘yeni artış dönemleri’ açıklaması

Aşılama oranlarını paylaşarak yeni artış dönemlerinin bu oranlar ile engellenemeyeceğini belirten enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan... 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T21:38+0300

2021-08-31T21:38+0300

2021-08-31T21:38+0300

koronavirüs

mehmet ceyhan

aşılama

koronavirüs

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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ceyhan, "AŞILAMADA SON DURUMUMUZ 1) Aşı sayılarını bütün nüfusa böldüğümüzde; - 1. Doz oranı % 56 - 2. Doz oranı % 43. 2) Üstelik bu sayıların ne kadarı 2 doz Biontech, ne kadarı 2 doz Sinovac, ne kadarı 3 doz Sinovac bilmiyoruz. Bu oranlarla yeni artış dönemlerini engelleyemeyiz." ifadelerine yer verdi.Çocukaların koronavirüse yakalanma durumu hakkında da değerlendirmede bulunan Ceyhan, hastaneye yatışlarda artış olduğunu dile getirdi.Ceyhan, "ABD’de vaka sayıları henüz Ocak’taki düzeye ulaşmadan, çocuklarda COVID nedenli hastane yatışlarında büyük artış var" diye yazdı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mehmet ceyhan, aşılama, koronavirüs