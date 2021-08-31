https://tr.sputniknews.com/20210831/rusyada-denizalti-takibi-icin-gelistirilen-insansiz-araclar-test-ediliyor-1048487992.html

Rusya'da denizaltı takibi için geliştirilen insansız araçlar test ediliyor

Rusya'da denizaltı takibi için geliştirilen insansız araçlar test ediliyor

Rusya’da, düşman denizaltılarını aramak ve izlemek için sualtı insansız araçlarının geliştirildiği ve test edildiği belirtildi. 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T20:33+0300

2021-08-31T20:33+0300

2021-08-31T20:33+0300

rusya

denizaltı

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Rusya’nın önde gelen denizaltı ve sualtı insansız araçları geliştiricisi olan ‘Rubin’ Deniz Mühendisliği Merkezi Tasarım Bürosu’nun temsilcisi, Sputnik’e açıklamasında, “Robotlar, klasik denizaltılardan farklı olarak, düşmanı bulmak için örneğin aktif hidroakustik gibi gizli olmayan yöntemleri kullanabilir. Ne de olsa küçük boyutu ve manevra kabiliyeti nedeniyle böyle bir aracın imhası zor ve aynı zamanda ekonomik açıdan elverişsiz. Diğer seçenek, büyük bir enerji kaynağına, gelişmiş algılama araçlarına ve onlarca tonluk deplasmana sahip oldukça büyük araçlar oluşturmak. Bu tür araçlar artık üretiliyor ve test ediliyor” ifadesini kullandı.Kaynak, su altı mücadele açısından, insansız sualtı araçları için en çekici görevin, düşman denizaltılarını arama ve izleme olduğunu kaydetti.‘Rubin’ Tasarım Bürosu, Army-2021 forumunda birkaç yeni sivil amaçlı su altı cihazlarının tasarımlarını sunmuştu. Aralarından, süper küçük Amulet-2 aracı, 70 metre derinliklerde arama, keşif ve inceleme çalışmaları için geliştirildi. Büronun standında ayrıca, Mariana Çukuru'nun dibine inen dünyanın ilk tam otonom insansız sualtı aracı olan Vityaz-D tanıtılmıştı.

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rusya, denizaltı