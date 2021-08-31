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https://tr.sputniknews.com/20210831/rusyada-gunluk-kovid-19-vaka-sayisi-hazirandan-beri-ilk-kez-18-bin-altinda-1048483456.html
Rusya’da günlük Kovid-19 vaka sayısı Haziran’dan beri ilk kez 18 bin altında
Rusya’da günlük Kovid-19 vaka sayısı Haziran’dan beri ilk kez 18 bin altında
Rusya’da gün içinde 17 bin 813 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Böylelikle günlük vaka sayısı 23 Haziran’dan beri ilk kez 18 binin altına inmiş oldu... 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T17:38+0300
2021-08-31T17:38+0300
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Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, Rusya’da Kovid-19 vaka sayısı 17 bin 813 artarak 6 milyon 918 bin 813’e çıktı.Gün içinde 795 kişi hayatını kaybederken pandemi boyunca kaydedilen can kaybı 183 bin 224’e yükseldi.İyileşenlerin sayısı da 18 bin 624 artarak 6 milyon 181 bin 54’e çıktı.
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rusya, koronavirüs, koronavirüsle mücadele, koronavirüs aşısı, sputnik v, koronavirüs tedbirleri

Rusya’da günlük Kovid-19 vaka sayısı Haziran’dan beri ilk kez 18 bin altında

17:38 31.08.2021
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Fotoğraf bankasına girMaske- koronavirüs - Kovid-19 - Rusya - Moskova
Maske- koronavirüs - Kovid-19 - Rusya - Moskova - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2021
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
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Rusya’da gün içinde 17 bin 813 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Böylelikle günlük vaka sayısı 23 Haziran’dan beri ilk kez 18 binin altına inmiş oldu. Şimdiye kadar 6 milyon 918 bin 965 vaka tespit edildi.
Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, Rusya’da Kovid-19 vaka sayısı 17 bin 813 artarak 6 milyon 918 bin 813’e çıktı.
Gün içinde 795 kişi hayatını kaybederken pandemi boyunca kaydedilen can kaybı 183 bin 224’e yükseldi.
İyileşenlerin sayısı da 18 bin 624 artarak 6 milyon 181 bin 54’e çıktı.
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