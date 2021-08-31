Rusya’da günlük Kovid-19 vaka sayısı Haziran’dan beri ilk kez 18 bin altında

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, Rusya’da Kovid-19 vaka sayısı 17 bin 813 artarak 6 milyon 918 bin 813’e çıktı.Gün içinde 795 kişi hayatını kaybederken pandemi boyunca kaydedilen can kaybı 183 bin 224’e yükseldi.İyileşenlerin sayısı da 18 bin 624 artarak 6 milyon 181 bin 54’e çıktı.
Rusya’da gün içinde 17 bin 813 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Böylelikle günlük vaka sayısı 23 Haziran’dan beri ilk kez 18 binin altına inmiş oldu. Şimdiye kadar 6 milyon 918 bin 965 vaka tespit edildi.
Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, Rusya’da Kovid-19 vaka sayısı 17 bin 813 artarak 6 milyon 918 bin 813’e çıktı.
Gün içinde 795 kişi hayatını kaybederken pandemi boyunca kaydedilen can kaybı 183 bin 224’e yükseldi.
İyileşenlerin sayısı da 18 bin 624 artarak 6 milyon 181 bin 54’e çıktı.