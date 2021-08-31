https://tr.sputniknews.com/20210831/saadet-zinciri-sas-holding-olayinda-yeni-iddialar-585-milyon-tl-kolilerle-tasindi-1048467831.html

Saadet zinciri SAS Holding olayında yeni iddialar: 58.5 milyon TL kolilerle taşındı

Saadet zinciri SAS Holding olayında yeni iddialar: 58.5 milyon TL kolilerle taşındı

Saadet zinciri yöntemi ile 13 bin 105 kişiden 639 milyon lira para toplanan SAS Holding ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. İddiaya göre, şirketin sahibi... 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T09:44+0300

2021-08-31T09:44+0300

2021-08-31T09:43+0300

türkiye

soruşturma

para

saadet zinciri

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İlk kez Kasım 2019’da gündeme gelen SAS Holding'in Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin raporu sonrası hesaplarına bloke konulmuştu. Ancak bu blokeye rağmen, yüksek kar payı vaadi ile para toplanmaya devam edildi. Şirket kaynakları 13 bin 105 kişiden 639 milyon liranın toplandığını, bu paranın önemli bir bölümünün üyelere dağıtıldığını iddia etmişti. Gerçekte ne kadar para toplandığı, üyelere ne kadar para dağıtıldığı ise henüz netleşmiş değil. Süreç devam ederken SAS Holding yöneticisi ve SAS Holding’in sahibi Süleyman Aydın’ın eski eşi Sibel Koçan aracındaki 3.5 milyon TL’yi gasp eden kişilerce öldürüldü. Koçan’ın ölüm haberini alan Süleyman Aydın ise Ataşehir’de bulunduğu binanın 32’nci katından aşağı atlayarak yaşamına son verdi. İçi para dolu valizlerHürriyet gazetesinin haberinde yer alan iddiya göre, Aydın’ın intihar ettiği Ataşehir’deki kulede, Sibel Koçan ile kardeşi Sema Koçan ayrı dairelerde oturuyordu. Sema Koçan’ın evinde 58.5 milyon TL bulundu. Sisteme en çok para kazandıran ve 'takım lideri' olarak anılan kişilerden Mahmut B., Ökkeş K. ile Nurullah İ. konu ile ilgili şu bilgileri paylaştı: "21 Haziran’da daireye gittik. Bu daire, Süleyman Aydın’ın intihar ettiği 32’inci katın bir kat altındaydı. Evde Sema Koçan’ın yanı sıra Aydın’ın avukatı Bekir Aydın ile birlikte toplam 9 kişi vardık. Paralar evde valizlerin içindeydi. Hangi valizdeki paranın kimlere dağıtılacağı belliydi. Valizleri, evdeki boş kolilere koyduk. Böylece, evden taşınılıyor görüntüsü verilmek istendi. Hatta, paranın bir kısmını çekyatın içini çıkarıp koyma önerisi bile gündeme geldi. Ancak buna gerek görülmedi. Para dolu 17 koli, arkası geniş ticari bir araca konuldu” Lüks otomobiller bulunamıyorİki yıl önceki savcılık soruşturması nedeni ile bankacılık sisteminin kullanılmadığı SAS Holding’de, tüm varlıklar ya evlerde nakit olarak ya da gayrimenkul veya araç olarak değerlendiriliyordu. Süleyman Aydın’ın intiharı sonrası her biri 2 milyon lira değerindeki 7-8 lüks otomobilin izine ise ulaşılamıyor. Yine, Aydın’ın geçen yıl ağustos ayında Çeşme’de aldığı 6 milyon liralık villa da, birliktelikleri olduğu iddia edilen Mine K.’nın annesi adına kayıtlı. Kayıtlara göre, Mine K.’nın babası N.K. üzerine görünen bir otomobil de Süleyman Aydın’ın şoförü Erdem P.’ye ait görünüyor. Erdem P., üzerine kayıtlı 400 bin liralık otomobil için “Kendi param ile aldım” yanıtını verdi. 'Para dolu başka evler var mı?'Sisteme para yatıran çok sayıda kişinin mağdur durumda olduğunu kaydeden Av. Hadi Dündar, "Bir evin içinde 58.5 milyon lira tutulması akıl alır gibi değil. Bu şekilde başka kaç ev olduğunu bilmiyoruz. Belli ki, toplanan paralar bir yerlerde tutuluyordu. Yine Bursa ve İzmir’de şirkete ait tesisler ve gayrimenkuller vardı. Bunların şimdi kime geçtiğini bilmiyoruz. Süleyman Aydın’ın intiharı sonrası sırt çantası kayıp. Bu çantada çok sayıda anahtar ile önemli belgeler bulunduğunu öğrendik” dedi. Mallara tedbir konmalıBinlerce kişinin savcılığa başvurduğunu belirten Avukat Cesim Parlak ise, “Savcılık derhal tedbir kararı vermeli. Çok sayıda otomobil, villa ve şirkete ait tesisler üçüncü dördüncü kişilere devredilmiş durumda. Ve bu durum, Süleyman Aydın’ın intiharından hemen sonra oldu. MASAK incelemesi ile her şey ortaya çıkar. Kimin üstüne ne zaman hangi varlık geçirilmiş tek tek belirlenir. Burada üçüncü kişilerin iyi niyetinden de söz edilemez” dedi. Av. Parlak, "Yaşamına son veren Süleyman Aydın’ın, sık sık görüştüğü kişilerden biri uzun süredir birliktelikleri olan Mine K. Bu kişinin Çeşme’deki villasında, intihardan sonra çok sayıda valizin çıkarıldığı bilgisini edindik. Yine Mine K.’nın kullanımında bulunan otomobil dahil birçok lüks otomobil ortada yok” diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20210718/saadet-zinciri-eylemi-bu-kez-kacmadan-yakalayin-1044994533.html

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soruşturma, para, saadet zinciri