https://tr.sputniknews.com/20210831/sahil-guvenlik-komutanligina-ait-terfi-ve-atama-kararlari-resmi-gazetede-1048465396.html

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait terfi ve atama kararları Resmi Gazete'de

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait terfi ve atama kararları Resmi Gazete'de

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait terfi ve atama kararları, Resmi Gazete'de yayınlandı. 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T05:39+0300

2021-08-31T05:39+0300

2021-08-31T05:39+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

sahil güvenlik komutanlığı

resmi gazete

atama

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan karara göre, 30 Ağustos 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir'in rütbesi tümamiralliğe, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Albay Serkan Tezel ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Albay Tayfun Paşaoğlu'nun rütbeleri de tuğamiralliğe yükseltildi.Tümamiral Kendir ile Tuğamiral Tezel ve Tuğamiral Paşaoğlu, atama kararı ile görevlerine yeni rütbeleriyle sürdürecek.Bu arada Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup Albay Altay Çoğal da 15 Eylül 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere emekliye sevk edildi.

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recep tayyip erdoğan, sahil güvenlik komutanlığı, resmi gazete, atama