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Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait terfi ve atama kararları Resmi Gazete'de
Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait terfi ve atama kararları Resmi Gazete'de
Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait terfi ve atama kararları, Resmi Gazete'de yayınlandı. 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T05:39+0300
2021-08-31T05:39+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
sahil güvenlik komutanlığı
resmi gazete
atama
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan karara göre, 30 Ağustos 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir'in rütbesi tümamiralliğe, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Albay Serkan Tezel ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Albay Tayfun Paşaoğlu'nun rütbeleri de tuğamiralliğe yükseltildi.Tümamiral Kendir ile Tuğamiral Tezel ve Tuğamiral Paşaoğlu, atama kararı ile görevlerine yeni rütbeleriyle sürdürecek.Bu arada Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup Albay Altay Çoğal da 15 Eylül 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere emekliye sevk edildi.
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recep tayyip erdoğan, sahil güvenlik komutanlığı, resmi gazete, atama

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait terfi ve atama kararları Resmi Gazete'de

05:39 31.08.2021
© AAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2021
© AA
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Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait terfi ve atama kararları, Resmi Gazete'de yayınlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan karara göre, 30 Ağustos 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir'in rütbesi tümamiralliğe, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Albay Serkan Tezel ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Albay Tayfun Paşaoğlu'nun rütbeleri de tuğamiralliğe yükseltildi.
Tümamiral Kendir ile Tuğamiral Tezel ve Tuğamiral Paşaoğlu, atama kararı ile görevlerine yeni rütbeleriyle sürdürecek.
Bu arada Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup Albay Altay Çoğal da 15 Eylül 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere emekliye sevk edildi.
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