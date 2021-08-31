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https://tr.sputniknews.com/20210831/selvi-sosyal-medya-duzenlemesinin-iki-puf-noktasi-var-1048467999.html
Selvi: Sosyal medya düzenlemesinin iki püf noktası var
Selvi: Sosyal medya düzenlemesinin iki püf noktası var
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, sosyal medya düzenlemesinin iki püf noktası bulunduğunu söyledi. 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T09:48+0300
2021-08-31T09:48+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
sosyal medya
cumhurbaşkanlığı
hürriyet gazetesi
düzenleme
abdulkadir selvi
sosyal medya düzenlemesi
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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya düzenlemesinde kararlı olduğunu vurguladı. Erdoğan'ın sosyal medyayı 'yalan terörü' olarak tanımladığını belirten Selvi, "En son ciğerlerimizi yakan orman yangınları sırasında gördük. Ormanlarımız yanarken sosyal medya hesaplarında içsavaş çağrıları yapıldı. İnsanların mahremlerine girilip şeref ve haysiyetlerine saldırılar yapılıyor. Ve insanlarımız kendilerini sosyal medya linçleri karşısında sahipsiz hissediyor" dedi.Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda en son "Bedelini ödeyecekler" dediğini belirterek şunları kaydetti:"Sosyal medya PKK’lıların, FETÖ’cülerin, mafyanın, ülkemize karşı beşinci kol faaliyeti yürüten yabancı istihbarat servislerinin cirit attığı bir alana dönüştü.Sosyal medya artık bizim için bir 'milli güvenlik' sorununa dönüştü. Mutlaka bir düzenleme yapılması gerekiyor. Ama burada hassas birkaç nokta var. Bu düzenlemenin özgürlükleri kısıtlayan bir düzenleme olmaması gerekiyor.Erdoğan, 'Meclis açılınca çıkaracağız' dedi. AK Parti bir sosyal medya düzenlemesi üzerinde çalışıyor. Edindiğim bilgilere göre bir taslak ortaya çıkmış. Daha çok Almanların yaptığı düzenleme esas alınıyor.Önemli toplantıSosyal medya düzenlemesinin ana omurgası ortaya çıktı. Yarın bu konuda önemli bir toplantı yapılacak. İçişleri, Adalet ve Ulaştırma Bakanlıkları ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç ve Meclis Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman’ın katılımıyla bir toplantı yapılacak.İki noktaDüzenlemenin iki püf noktası var.1- Öncelikli olarak sosyal medya platformlarının Türkiye’de temsilcilik açarak mali ve hukuki muhataplık sorununun çözülmesinin üzerinde duruluyor.2- Bir de bir haberin yalan haber olduğuna kim ve nasıl karar verecek? Yalan haberin kriterleri belirlenip, ilgili birimin görev ve yetkileri tanımlanacak."
https://tr.sputniknews.com/20210827/yargitay-baskani-akarca-sosyal-medya-duzenlemesi-sart-1048377433.html
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recep tayyip erdoğan, sosyal medya, cumhurbaşkanlığı, hürriyet gazetesi, düzenleme, abdulkadir selvi, sosyal medya düzenlemesi

Selvi: Sosyal medya düzenlemesinin iki püf noktası var

09:48 31.08.2021
© Fotoğraf : YouTubeAbdülkadir Selvi
Abdülkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2021
© Fotoğraf : YouTube
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, sosyal medya düzenlemesinin iki püf noktası bulunduğunu söyledi.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya düzenlemesinde kararlı olduğunu vurguladı.
Erdoğan'ın sosyal medyayı 'yalan terörü' olarak tanımladığını belirten Selvi, "En son ciğerlerimizi yakan orman yangınları sırasında gördük. Ormanlarımız yanarken sosyal medya hesaplarında içsavaş çağrıları yapıldı. İnsanların mahremlerine girilip şeref ve haysiyetlerine saldırılar yapılıyor. Ve insanlarımız kendilerini sosyal medya linçleri karşısında sahipsiz hissediyor" dedi.
Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda en son "Bedelini ödeyecekler" dediğini belirterek şunları kaydetti:
"Sosyal medya PKK’lıların, FETÖ’cülerin, mafyanın, ülkemize karşı beşinci kol faaliyeti yürüten yabancı istihbarat servislerinin cirit attığı bir alana dönüştü.
Sosyal medya artık bizim için bir 'milli güvenlik' sorununa dönüştü. Mutlaka bir düzenleme yapılması gerekiyor. Ama burada hassas birkaç nokta var. Bu düzenlemenin özgürlükleri kısıtlayan bir düzenleme olmaması gerekiyor.
Erdoğan, 'Meclis açılınca çıkaracağız' dedi. AK Parti bir sosyal medya düzenlemesi üzerinde çalışıyor. Edindiğim bilgilere göre bir taslak ortaya çıkmış. Daha çok Almanların yaptığı düzenleme esas alınıyor.

Önemli toplantı

Sosyal medya düzenlemesinin ana omurgası ortaya çıktı. Yarın bu konuda önemli bir toplantı yapılacak. İçişleri, Adalet ve Ulaştırma Bakanlıkları ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç ve Meclis Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman’ın katılımıyla bir toplantı yapılacak.

İki nokta

Düzenlemenin iki püf noktası var.
1- Öncelikli olarak sosyal medya platformlarının Türkiye’de temsilcilik açarak mali ve hukuki muhataplık sorununun çözülmesinin üzerinde duruluyor.
2- Bir de bir haberin yalan haber olduğuna kim ve nasıl karar verecek? Yalan haberin kriterleri belirlenip, ilgili birimin görev ve yetkileri tanımlanacak."
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2021
TÜRKİYE
Yargıtay Başkanı Akarca: Sosyal medya düzenlemesi şart
27 Ağustos, 09:45
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