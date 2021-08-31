https://tr.sputniknews.com/20210831/selvi-sosyal-medya-duzenlemesinin-iki-puf-noktasi-var-1048467999.html

Selvi: Sosyal medya düzenlemesinin iki püf noktası var

Selvi: Sosyal medya düzenlemesinin iki püf noktası var

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, sosyal medya düzenlemesinin iki püf noktası bulunduğunu söyledi. 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T09:48+0300

2021-08-31T09:48+0300

2021-08-31T09:48+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

sosyal medya

cumhurbaşkanlığı

hürriyet gazetesi

düzenleme

abdulkadir selvi

sosyal medya düzenlemesi

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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya düzenlemesinde kararlı olduğunu vurguladı. Erdoğan'ın sosyal medyayı 'yalan terörü' olarak tanımladığını belirten Selvi, "En son ciğerlerimizi yakan orman yangınları sırasında gördük. Ormanlarımız yanarken sosyal medya hesaplarında içsavaş çağrıları yapıldı. İnsanların mahremlerine girilip şeref ve haysiyetlerine saldırılar yapılıyor. Ve insanlarımız kendilerini sosyal medya linçleri karşısında sahipsiz hissediyor" dedi.Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda en son "Bedelini ödeyecekler" dediğini belirterek şunları kaydetti:"Sosyal medya PKK’lıların, FETÖ’cülerin, mafyanın, ülkemize karşı beşinci kol faaliyeti yürüten yabancı istihbarat servislerinin cirit attığı bir alana dönüştü.Sosyal medya artık bizim için bir 'milli güvenlik' sorununa dönüştü. Mutlaka bir düzenleme yapılması gerekiyor. Ama burada hassas birkaç nokta var. Bu düzenlemenin özgürlükleri kısıtlayan bir düzenleme olmaması gerekiyor.Erdoğan, 'Meclis açılınca çıkaracağız' dedi. AK Parti bir sosyal medya düzenlemesi üzerinde çalışıyor. Edindiğim bilgilere göre bir taslak ortaya çıkmış. Daha çok Almanların yaptığı düzenleme esas alınıyor.Önemli toplantıSosyal medya düzenlemesinin ana omurgası ortaya çıktı. Yarın bu konuda önemli bir toplantı yapılacak. İçişleri, Adalet ve Ulaştırma Bakanlıkları ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç ve Meclis Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman’ın katılımıyla bir toplantı yapılacak.İki noktaDüzenlemenin iki püf noktası var.1- Öncelikli olarak sosyal medya platformlarının Türkiye’de temsilcilik açarak mali ve hukuki muhataplık sorununun çözülmesinin üzerinde duruluyor.2- Bir de bir haberin yalan haber olduğuna kim ve nasıl karar verecek? Yalan haberin kriterleri belirlenip, ilgili birimin görev ve yetkileri tanımlanacak."

https://tr.sputniknews.com/20210827/yargitay-baskani-akarca-sosyal-medya-duzenlemesi-sart-1048377433.html

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recep tayyip erdoğan, sosyal medya, cumhurbaşkanlığı, hürriyet gazetesi, düzenleme, abdulkadir selvi, sosyal medya düzenlemesi