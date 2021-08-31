https://tr.sputniknews.com/20210831/sezgin-baran-korkmazin-turkiyeye-iade-gerekcesi-belli-oldu-1048478741.html

Sezgin Baran Korkmaz’ın Türkiye’ye iade gerekçesi belli oldu

Sezgin Baran Korkmaz’ın Türkiye’ye iade gerekçesi belli oldu

Wels Mahkemesi’nin SBK Holdingin sahibi Sezgin Baran Korkmaz’ın Türkiye’ye iade edilmesiyle ilgili, her iki ülkenin de tarafı olduğu ‘Avrupa Suçluların İadesi... 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T15:21+0300

2021-08-31T15:21+0300

2021-08-31T15:21+0300

avrupa

avusturya

sezgin baran korkmaz

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Avusturya Wels Mahkemesi 25 Ağustos tarihinde Sezgin Baran Korkmaz’ın Türkiye’ye iadesine karar verdi. Mahkeme ABD’nin iade talebiyle ilgili ise henüz karar vermedi. Mahkeme ABD’nin iade başvurusuyla ilgili de ayrıca kararını verdikten sonra, Korkmaz’ın hangi ülkeye iade edileceği kesinleşecek. Mahkemenin geelcek günlerde kararını vermesi bekleniyor. ABD’nin iade talebinin de kabul edilmesi halinde Korkmaz’ın hangi ülkeye iade edileceği, Avusturya Adalet Bakanlığı tarafından belirlenecek. ABD’nin iade talebi reddedilirse Korkmaz Türkiye’ye iade edilecek.Wels Mahkemesi Türkiye’nin de tarafı olduğu Avrupa Suçluların İadesi Anlaşması ve Avusturya Suçluların İadesi Kanunu’na, Türkiye’nin başvurusunu uygun bularak Sezgin Baran Korkmaz’ın iadesine karar verdi.

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